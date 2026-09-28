Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương là các Phó Trưởng Ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo 57 Trung ương. Phiên họp được kết nối trực tiếp từ điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 57 của tỉnh.

Các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Theo báo cáo, trong tổng số 2.011 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đã hoàn thành hơn 1.300 nhiệm vụ; 33/34 địa phương đã hoàn thành kiện toàn Ban Chỉ đạo theo quy định. Đến nay, các tỉnh, thành phố đã hoàn thành rà soát vướng mắc thể chế, ban hành danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tái thiết kế quy trình “6 rõ”, đẩy mạnh cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử, Học bạ số và tích hợp trên 34 triệu Sổ sức khỏe điện tử lên VNeID; giải pháp xóa vùng lõm sóng được triển khai bước đầu có hiệu quả tại các vùng khó khăn.

Trong lĩnh vực dữ liệu, đã hoàn thành đồng bộ 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và kết nối, đồng bộ 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tuy nhiên, còn 04/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu, 34/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trần Quang Minh dự tại điểm cầu Tuyên Quang.

Theo kết quả ước tính bước đầu của Bộ Tài chính, tỷ trọng giá trị tăng thêm của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong GDP tăng từ khoảng 15,29% năm 2020 lên 16,51% năm 2025. Riêng năm 2025, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số ước khoảng 14,02% GDP, trong đó kinh tế số lõi khoảng 8,42%.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá những điểm nghẽn trong giải ngân nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng số; các nhiệm vụ, giải pháp về kết nối cơ sở dữ liệu, phát triển nhân lực công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và nhiều nội dung về hướng phát triển ứng dụng khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong thời gian tới.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời yêu cầu khắc phục triệt để các hạn chế, điểm nghẽn còn tồn tại. Thủ tướng nhấn mạnh, giai đoạn tới phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy quản lý, lấy hiệu quả đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội làm thước đo cao nhất.

Thủ tướng chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm, quá hạn; tập trung tháo gỡ khó khăn về thể chế, đẩy mạnh phân bổ và giải ngân nguồn vốn khoa học công nghệ, chuyển đổi số năm 2026, tránh lãng phí nguồn lực. Các bộ ngành liên quan chủ động phối hợp sớm hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật; đẩy nhanh việc đưa các nền tảng số dùng chung vào vận hành chính thức; rà soát, tinh gọn các đề xuất công nghệ chiến lược theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm… gắn với khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt việc làm sạch dữ liệu, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới, đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực bứt phá phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cả nước.