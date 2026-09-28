Phiên họp chuyên đề khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo, công chức các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương, đến nay, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW trong toàn hệ thống chính trị có 2.011 nhiệm vụ. Trong đó, đã hoàn thành 1.326 nhiệm vụ; thực hiện thường xuyên 482 nhiệm vụ; đang thực hiện 176 nhiệm vụ; quá hạn 27 nhiệm vụ.

Đối với Kế hoạch 05-KH/BCĐTW và Quyết định 88/QĐ-BCĐCP có 92 nhiệm vụ được giao. Trong đó, 4 nhiệm vụ hoàn thành có sản phẩm cụ thể; 82 nhiệm vụ đang thực hiện; 6 nhiệm vụ chung quá hạn thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ có chuyển biến tích cực; các điểm nghẽn về thể chế và thủ tục hành chính đã được các bộ, ngành, địa phương giải trình làm rõ, cơ bản hoàn thành tái cấu trúc, cắt giảm.

Đến nay, các tỉnh, thành phố đã hoàn thành rà soát vướng mắc thể chế, ban hành danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tái thiết kế quy trình “6 rõ”, đẩy mạnh cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử, học bạ số và tích hợp trên 34,02 triệu Sổ sức khỏe điện tử lên VNeID; giải pháp xóa vùng lõm sóng được triển khai bước đầu có hiệu quả tại các vùng khó khăn.

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn nhiệm vụ chậm, quá hạn chưa được xử lý triệt để. Trong đó có 3 nhóm chậm cần tập trung xử lý dứt điểm gồm: Chính sách hỗ trợ người làm chuyên trách CĐS, an ninh mạng; phân bổ, giao dự toán nguồn lực kinh phí CĐS năm 2026 đạt tỷ lệ thấp (bình quân toàn quốc mới đạt từ 18%-33% dự toán); thiếu cơ chế tài chính và pháp lý đồng bộ cản trở việc triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử cho công dân Việt Nam tại nước ngoài.

Đóng góp của KHCN, ĐMST và CĐS vào tăng trưởng đã có thể lượng hóa bước đầu; chất lượng tăng trưởng đã có chuyển biến nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với yêu cầu đến năm 2030.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung gồm: Làm rõ năng lực nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng và thương mại hóa của doanh nghiệp, các cơ chế liên kết hiệu quả: Trường - Viện - Doanh nghiệp, đặt hàng, mua sắm sản phẩm công nghệ ; CĐS phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; các điều kiện để dữ liệu tạo ra giá trị kinh tế; lượng hóa đóng góp vào tăng trưởng, tăng năng suất lao động, tỷ trọng kinh tế số; đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo giao trong quý III năm 2026 và những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ; sự nỗ lực của các bộ, ngành địa phương, các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện và giải quyết các điểm nghẽn phát sinh theo đúng tinh thần mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ các điểm nghẽn cần khắc phục đó là, nhiều nhiệm vụ quá hạn kéo dài chưa có giải pháp giải quyết; vẫn còn cơ sở dữ liệu trọng yếu chưa được kết nối; cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu còn hạn chế; phê duyệt triển khai các nhiệm vụ chiến lược còn lúng túng; nhiều sản phẩm KHCN ở địa phương chưa gắn với thị trường. 25 bộ, cơ quan, địa phương chưa thực hiện chính sách đối với người làm CĐS. An ninh mạng, an ninh dữ liệu còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nguyên nhân do công tác lãnh đạo chỉ đạo thiếu quyết liệt; tâm lý e ngại không dám chủ động triển khai và kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm.

Vì vậy, thời gian tới, các bộ, ngành địa phương phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm muộn, không phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới; có phương án xử lý các nhiệm vụ chậm muộn; việc cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tháo gỡ khó khăn đối với việc cấp kinh phí hỗ trợ cán bộ chuyên trách về CĐS, an ninh mạng.

Phát triển hạ tầng số, đảm bảo hoàn thành cơ sở dữ liệu được giao. Trong đó, các cơ sở dữ liệu về giáo dục, y tế, cán bộ công chức, viên chức nhất định phải hoàn thiện đảm bảo tiến độ; năm 2027, cơ bản hoàn thiện cơ sở quốc gia về đất đai. Xử lý dứt điểm số liệu không thống nhất và hoàn thành khung kiến trúc tổng thế số quốc gia, các bộ, ngành địa phương.

Các Bộ Tài Chính, Công Thương đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án trọng điểm; cắt giảm thủ tục hành chính; đảm bảo an ninh mạng, làm sạch dữ liệu ngành. Về hoàn thiện thể chế, Bộ Tư pháp tập trung chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương rà soát đề xuất cụ thể phương án xử lý đối với các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về KHCN, ĐMST và CĐS. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an khẩn trương tháo gỡ khó khăn về mức thu, sử dụng phí, lệ phí trong quá trình triển khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp điện tử cho công dân Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Công an bảo đảm việc vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia vận hành hiệu quả.

Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các hội nghị chuyên đề đối với từng lĩnh vực, từng ngành và từng nhiệm vụ cụ thể, ưu tiên những doanh nghiệp có tính dẫn dắt về KHCN, ĐMST và CĐS.