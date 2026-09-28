Ngày 28/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa CAND trong kỷ nguyên mới theo Nghị quyết số 80 – NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị”. Thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì hội thảo.

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phát biểu tại hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao; Bộ Quốc phòng; Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường CAND…

Phát biểu khai mạc, đề dẫn hội thảo, Đại tá, TS Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cho biết: Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, lịch sử và văn hóa luôn là những thành tố cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa và sức mạnh dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, các giá trị lịch sử, văn hóa đã không ngừng được bồi đắp và phát triển, trở thành nền tảng tinh thần quan trọng, gắn kết cộng đồng, định hướng nhận thức, hành động của các thế hệ người Việt Nam.

Nhận thức sâu sắc vai trò của lịch sử, văn hóa, ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, xác định văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước; đồng thời, đặt ra yêu cầu phát huy tối đa các giá trị văn hóa, xử lý hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn và phát triển, giữa đời sống thực và không gian số...

Đại tá, TS Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an điều hành tham luận tại hội thảo.

Điểm nổi bật xuyên suốt hội thảo là sự thống nhất cao về nhận thức đối với những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết 80-NQ/TW và những giá trị lịch sử, văn hóa CAND; đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp có giá trị, sát với yêu cầu thực tiễn công tác Công an trong điều kiện mới.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung, nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc và các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 80; đánh giá toàn diện, khách quan thực tiễn công tác nghiên cứu, bảo tồn, giáo dục và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa trong lực lượng CAND; nhận diện rõ những vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh hiện nay; đề xuất các phương thức, giải pháp thiết thực, khả thi để các giá trị sử, văn hóa CAND tiếp tục được kế thừa, chuyển hóa và lan tỏa, qua đó góp phần xây dựng con người, môi trường văn hóa và xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới…

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Phát biểu bế mạc tại hội thảo, Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương nhấn mạnh, hội thảo đã góp phần làm rõ tầm vóc và ý nghĩa chiến lược của Nghị quyết số 80, xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước; khẳng định, văn hóa CAND là một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của lực lượng CAND trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 80; làm rõ hơn mối quan hệ gắn bó giữa lịch sử, truyền thống và văn hóa CAND; định hướng hệ thống giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, phát triển văn hóa CAND trong bối cảnh chuyển đổi số…

Hội thảo đã tạo diễn đàn khoa học để trao đổi, làm rõ nội dung, ý nghĩa của việc phát huy giá trị lịch sử, văn hóa CAND trong điều kiện mới. Ban Tổ chức đã nhận được 60 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học gửi đến hội thảo. Các tham luận và 10 ý kiến phát biểu, trao đổi trực tiếp tại hội thảo được chuẩn bị công phu, tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương khẳng định, hội thảo không chỉ làm rõ hơn những giá trị lịch sử, văn hóa CAND, mà quan trọng hơn là đặt những giá trị ấy dưới góc nhìn thực tiễn và thời đại, gắn với yêu cầu xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong kỷ nguyên mới.

Từ những kết quả trao đổi, thảo luận tại hội thảo, càng nhận thức rõ hơn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa CAND phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong nhận thức, tình cảm, trách nhiệm và hành động của mỗi CBCS; qua đó góp phần xây dựng con người CAND có bản lĩnh, có văn hóa, có kỷ luật, có trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đó chính là cơ sở để văn hóa CAND thực sự thấm sâu vào mọi lĩnh vực, trở thành “sức mạnh mềm” và lá chắn tinh thần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong kỷ nguyên số...

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND: Xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực người cán bộ CAND

Xây dựng hệ giá trị văn hóa CAND trong kỷ nguyên mới cần hướng tới một mẫu hình người cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần phụng sự, ý thức kỷ luật, năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng cao. Có thể từng bước định hình các nhóm giá trị cốt lõi theo hướng: tuyệt đối trung thành; vì nhân dân phục vụ; anh dũng, kiên cường; mưu trí, sáng tạo; đoàn kết, hiệp đồng; kỷ luật, kỷ cương; liêm chính, trong sạch; trách nhiệm, tận tụy; nhân văn, vì con người; chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại; chủ động đổi mới, thích ứng. Đây không phải là sự bổ sung đơn thuần những khẩu hiệu mới, mà là quá trình hệ thống hóa, chuẩn hóa và phát triển những giá trị đã được hình thành trong lịch sử lực lượng CAND, đồng thời, đáp ứng những yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại hội thảo.

Nhà báo, TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản: Nâng tầm văn hóa và văn minh hóa phương thức hành xử

Trong chiều sâu của tư duy chiến lược, sự bình yên của bờ cõi, sự ổn định của lòng dân, tầm vóc văn hóa của hệ thống chính trị Việt Nam đòi hỏi lực lượng CAND – thanh bảo kiếm và lá chắn bảo vệ của đất nước – trưởng thành toàn diện không chỉ về uy lực của vũ khí hay sự nghiêm khắc của luật pháp mà phải được dẫn dắt bởi ánh sáng của văn hóa và văn minh để ngăn chặn cái ác, để thu phục lòng người và để cảm hóa thế gian. Chính vì vậy, với những trọng trách lịch sử nặng nề chưa từng có, một yêu cầu mang tính sống còn đối với lực lượng Công an chính là “Nâng tầm văn hóa và văn minh hóa phương thức hành xử”. Đó không phải là sự thay đổi mang tính kỹ thuật, một giải pháp tình thế, mà là cuộc cách mạng sâu sắc về tư duy, về bản chất, là sự kế thừa xuất sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu tinh hoa quản trị hành pháp tiên tiến trên thế giới, nhằm định vị tầm vóc, sức mạnh, danh dự và uy tín của lực lượng CAND ở tầm cao mới trong xã hội văn minh và hội nhập quốc tế.

Nhà báo, TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản chia sẻ tại hội thảo.

Đại tá Trần Văn Kiên, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Hưng Yên: Tôn vinh anh hùng, liệt sĩ và công tác đền ơn đáp nghĩa – nền tảng kiến tạo giá trị văn hóa, đạo lý nhân văn trong CAND.

Công tác tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ và đền ơn, đáp nghĩa có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là hoạt động hướng về quá khứ mà còn là quá trình kiến tạo sức mạnh tinh thần cho hiện tại và tương lai; không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử mà còn góp phần hình thành hệ giá trị văn hóa đặc trưng của lực lượng CAND trong thời kỳ mới. Từ thực tiễn công tác thấy rằng, khi công tác tri ân được tổ chức bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên, thiết thực và giàu tính nhân văn, những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn và còn được chuyển hóa thành động lực hành động, thành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của mỗi CBCS. Chính quá trình ấy đã góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của phong trào thi đua “Ba nhất”, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.