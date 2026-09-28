Lâm Đồng: Công an xã cứu người dân bị nước lũ cô lập trong đêm tối

Theo Công an xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng, mấy ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại các sông, suối trên địa bàn dâng cao, dòng chảy mạnh, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở và mất an toàn.

Trước đó, vào khoảng 21h, ngày 27/8, người dân trình báo, một nạn nhân đang bị cô lập do lũ tại lưu vực sông Cà Tót, thuộc thôn Phan Tiến, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng.

Qua xác minh, người bị nước lũ cô lập là anh C.L.S (SN 1988, trú thôn Phan Tiến, xã Sông Lũy). Được biết, khoảng 15h cùng ngày, anh S. đến khu vực sông Cà Tót để câu cá, do mưa ở đầu nguồn đổ về, nước lên nhanh, anh S. không kịp trở tay. Đến 21h cùng ngày, thấy anh S. chưa về, người nhà đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện anh đang bị dòng nước lũ cô lập nên liền báo Công an xã hỗ trợ.

Công an xã Sông Lũy cứu anh S. đêm tối.

Nhận được tin báo, Công an xã Sông Lũy đã nhanh chóng đến hiện trường nơi anh S. bị kẹt lại nằm tại nhánh sông phụ của sông Cà Tót. Thời điểm đó, trời vẫn đang mưa, nước ở thượng nguồn đổ về dâng nhanh, chảy siết rất nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ vừa phải tìm kiếm phương án thuận lợi cho việc cứu hộ và bảo đảm an toàn cho nạn nhân. Khi tiếp cận được nạn nhân, lực lượng cứu hộ đã dùng dây, phao cứu hộ để đưa anh S. ra khỏi nơi nguy hiểm. Sau gần 30 phút kể từ lúc tiếp nhận tin báo, anh S. đã được đưa vào bờ an toàn.