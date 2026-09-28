Châu Đốc đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Châu Đốc đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Chiều 28/9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Đến cuối tháng 9, phường đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, một số chỉ tiêu về thu ngân sách, giảm nghèo, trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, thu gom và xử lý chất thải đạt kết quả tích cực.

Trong 3 tháng cuối năm, phường tập trung thực hiện các chỉ tiêu còn lại, bảo đảm tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn; phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến cuối năm đạt hơn 423,3 tỷ đồng.

Địa phương tiếp tục rà soát các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; đồng thời đẩy nhanh tiến độ 3 công trình đầu tư công gồm Trường Mẫu giáo Sen Hồng, Trường Mầm non Hoa Sen và cải tạo khu hành chính phường Châu Đốc.

Phường cũng tập trung nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; tăng cường chỉnh trang đô thị; định hướng phát triển các chợ truyền thống gắn với kinh doanh đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP.

Trong lĩnh vực giáo dục, địa phương tiếp tục hỗ trợ học sinh còn thiếu sách giáo khoa, rà soát cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học tại các điểm trường.