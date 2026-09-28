Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh kết luận hội nghị.

Ngày 28/9, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy để nghe và cho ý kiến về tình hình công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

9 tháng năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Quảng Ninh.

Chuẩn bị tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, bảo đảm thành phố chính thức đi vào hoạt động ổn định, liên tục, thông suốt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành trong giai đoạn mới từ ngày 1/9.

Kinh tế, xã hội của thành phố tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 80.327 tỷ đồng, vượt 11,91% kế hoạch 9 tháng, tăng 88,28% so cùng kỳ.

An sinh xã hội được bảo đảm, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực…

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% và thu ngân sách nhà nước đạt 100.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn thành phố Quảng Ninh vận hành với không gian phát triển mới, cần phát huy tốt hơn vai trò, vị thế của thành phố mới, vai trò cực tăng trưởng tiên phong của cả nước; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu phát động đợt cao điểm 90 ngày đêm nước rút thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2026.

Rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ, nhất là những nội dung còn khó khăn, tiến độ còn chậm, xác định rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm và tập trung tháo gỡ ngay.

Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án trọng điểm; đẩy nhanh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Quá trình thực hiện phải phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả, tăng cường kiểm tra, đôn đốc.

Với mô hình, chức năng, nhiệm vụ mới, phải tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố rà soát mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương để nghiên cứu sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là tại những lĩnh vực, địa bàn có khối lượng công việc lớn, tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Thành ủy nghe báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU (ngày 30/10/2023) của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”; nghe và cho ý kiến về một số dự án đầu tư trên địa bàn phường Phong Cốc, phường Hà An; nhiệm vụ công tác tuần và một số nhiệm vụ quan trọng khác.