100% hộ gia đình ở Vĩnh Thuận cam kết không xả rác xuống kênh rạch

Người dân ký cam kết không xả rác xuống kênh rạch.

Ngày 28/9, UBND xã Vĩnh Thuận tổ chức Lễ phát động và ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2026.

Sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên, hội viên, các ban, ngành, đoàn thể xã đến từng hộ gia đình tại các ấp Vĩnh Trinh, Vĩnh Lộc, Kênh 1 tuyên truyền phân loại rác đúng cách và ký cam kết không xả rác xuống kênh rạch. Kết quả, 100% hộ gia đình sinh sống dọc các tuyến kênh trên địa bàn cam kết phân loại rác, không xả rác xuống kênh rạch.