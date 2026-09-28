Lữ đoàn Pháo binh 6 phát động đợt thi đua cao điểm 80 ngày

Các đại biểu dự lễ phát động thi đua.

Sáng 28/9, Đảng ủy, Ban Chỉ huy và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Lữ đoàn Pháo binh 6 tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2026) và đợt thi đua Đột kích trong tổ chức, tham gia diễn tập cuối năm 2026.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 5/10 đến hết ngày 25/12/2026, tập trung vào các nội dung: giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Trong huấn luyện, đơn vị phấn đấu 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó hơn 75% khá, giỏi; tổ chức, tham gia diễn tập chặt chẽ, hiệu quả. Đến hết năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công tác trên môi trường điện tử.

Đợt thi đua cũng tập trung nâng cao chất lượng các phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách quân đội, hậu phương quân đội, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đợt thi đua Đột kích trong diễn tập được thực hiện từ ngày 28/9 đến 31/10/2026.

VĂN ĐOÀN