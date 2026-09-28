Hải Phòng rà soát hạ tầng KCN An Dương sau vụ tai nạn khiến 3 người tử vong

Ngày 28/9, Công an TP Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá, khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra ngày 26/9 trên tuyến đường dọc số 2, Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trước đó, khoảng 1h25 ngày 26/9, tại tuyến đường trên xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Ngay sau vụ việc, Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera và phối hợp điều tra.

Theo báo cáo của cơ quan công an, cả 3 nạn nhân đều là người dân tộc. Một người đến Hải Phòng làm việc từ tháng 6/2025, hai người còn lại mới đến làm việc từ tháng 9/2026.

Thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống đèn đường hoạt động, tuyến đường rộng khoảng 15m. Chiếc ô tô mà các nạn nhân đâm vào phía sau đang đỗ sát lề đường, tài xế ngủ trong cabin để sáng hôm sau vào công ty lấy hàng. Cả 3 nạn nhân được xác định có nồng độ cồn trong máu cao.

Hiện trường vụ tai nạn tại đường ngang Khu công nghiệp An Dương, Hải Phòng. Ảnh: Quý Vũ

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá một số tuyến đường trong Khu công nghiệp An Dương rộng, mặt đường tốt nhưng còn thiếu gờ giảm tốc và biển báo giao thông. Công tác quản lý, hỗ trợ người lao động, nhất là lao động ngoại tỉnh, người dân tộc, miền núi cũng được đặt ra.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Thìn yêu cầu tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời rà soát, khắc phục các bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu tham mưu UBND thành phố thành lập tổ khảo sát gồm Công an thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng, UBND phường và doanh nghiệp quản lý khu công nghiệp để đánh giá thực tế, đề xuất phương án khắc phục.

Công an thành phố cũng đề nghị nghiên cứu điều chỉnh thời gian làm việc theo hướng so le, hạn chế tập trung giao hàng vào giờ cao điểm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động đã sử dụng rượu, bia không lái xe.