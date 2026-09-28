Bão Polo tiến về Baja California Sur, du khách đến Cabo San Lucas cần lưu ý

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Tính đến 8 giờ sáng 27.9 (giờ địa phương), tâm bão Polo cách Cabo San Lucas khoảng 450km về phía Tây - Tây Nam. Bão từng đạt cấp 5, sau đó suy yếu qua cấp 4, cấp 3, duy trì sức gió tối đa khoảng 205km/giờ và di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ khoảng 19km/giờ.

Theo dự báo, Polo sẽ chuyển hướng về phía bắc rồi đông bắc, áp sát bờ phía tây bang Baja California Sur trong ngày 28.9 và vượt qua bán đảo trong đêm. Sau đó, hệ thống thời tiết dự kiến đi qua vịnh California, tiếp tục hướng tới các bang Sonora và Chihuahua.

Tại Baja California, bão có thể gây lượng mưa từ 100 - 200mm. Gió mạnh đi kèm sóng lớn làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, đặc biệt tại những khu vực ven biển và địa hình dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Trước diễn biến này, chính quyền địa phương đã đóng cửa các bãi biển ở cả Cabo San Lucas và San José del Cabo. Ngày 27.9, biển duy trì cờ đen - mức cảnh báo nghiêm ngặt nhất, đồng nghĩa người dân và du khách bị cấm xuống biển do sóng lớn và điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Với những người đang nghỉ dưỡng tại Los Cabos, việc tạm gác các hoạt động biển là yêu cầu an toàn quan trọng nhất. Du khách không nên xuống nước, tắm biển, lướt sóng hay tham gia các hoạt động thể thao, giải trí dưới nước khi cờ đen được triển khai, kể cả khi thời tiết tại nơi lưu trú chưa có biểu hiện quá xấu.

Nhiều khu vực ven biển Mexico cũng đã triển khai các biện pháp ứng phó như sơ tán, đóng cửa cảng biển và tạm hủy các lớp học. Điều này cho thấy ảnh hưởng của Polo không chỉ giới hạn ở các bãi biển mà có thể tác động đến giao thông và hoạt động thường ngày tại khu vực.

Du khách nên theo dõi thường xuyên thông báo của chính quyền Los Cabos và Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. Trong trường hợp có yêu cầu di chuyển hoặc sơ tán, cần ưu tiên thực hiện theo hướng dẫn thay vì tự tìm cách tiếp tục lịch trình.

Những người chuẩn bị đến Cabo San Lucas trong thời gian này cũng nên chủ động kiểm tra chuyến bay, tình trạng cảng biển, đặt phòng khách sạn và lịch trình tour. Bão có thể khiến giao thông và các dịch vụ du lịch thay đổi trong thời gian ngắn, vì vậy việc chuẩn bị phương án dự phòng sẽ giúp hạn chế phát sinh khi kế hoạch bị gián đoạn.