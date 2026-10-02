Những tin tức nổi bật ngày 2/10/2026
Thị trường quốc tế ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, trong khi kinh tế trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Doanh nghiệp, cổ phiếu và chính sách mới cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Hoạt động sản xuất tại châu Á mở rộng trong tháng 9 nhờ sự bùng nổ AI toàn cầu. >> Đọc tin chi tiết
Thị trường trái phiếu Mỹ phát tín hiệu cảnh báo về nền kinh tế. >> Đọc tin chi tiết
Mỹ và Trung Quốc công bố danh sách hàng hóa hưởng ưu đãi thuế 30 tỷ USD. >> Đọc tin chi tiết
Chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh nhất thế giới trong quý III. >> Đọc tin chi tiết
Tỷ phú Elon Musk trở lại chính quyền Trump. >> Đọc tin chi tiết
VĨ MÔ TRONG NƯỚC
Kinh tế TP HCM quý III tăng 9,86%. >> Đọc tin chi tiết
Đảm bảo ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) trước tháng 3/2027. >> Đọc tin chi tiết
Bỏ quy định “phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường”, giá đất sẽ thế nào?. >> Đọc tin chi tiết
Hà Nội xuất khẩu gần 16,9 tỷ USD trong 9 tháng. >> Đọc tin chi tiết
Luật Phát triển đô thị tạo cơ chế đột phá, phát triển đô thị đặc biệt. >> Đọc tin chi tiết
Giá xăng đồng loạt tăng. >> Đọc tin chi tiết
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
CDC: Chương Dương muốn mua 49% vốn một công ty bất động sản vốn điều lệ 600 tỷ đồng. >> Đọc tin chi tiết
HGI: Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sẽ cung ứng cà phê Arabica nhân xanh cho MQ Coffee. >> Đọc tin chi tiết
PC1: Sắp phát hành hơn 61,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. >> Đọc tin chi tiết
KAI: Chứng khoán KAFI chào bán 125 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cổ phiếu. >> Đọc tin chi tiết
BIG: Vừa trả xong cổ tức, đón quỹ ngoại làm cổ đông lớn. >> Đọc tin chi tiết
VPB: Diễn biến mới sau chuỗi 16 phiên gom 100 triệu cổ phiếu VPBank của khối tự doanh. >> Đọc tin chi tiết
Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-2-10-2026-d28792.html