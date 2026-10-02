Kinh tếChứng khoán

Những tin tức nổi bật ngày 2/10/2026

Thị trường quốc tế ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, trong khi kinh tế trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Doanh nghiệp, cổ phiếu và chính sách mới cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Tạp Chí Doanh Nhân Trẻ
3 liên quanGốc

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Hoạt động sản xuất tại châu Á mở rộng trong tháng 9 nhờ sự bùng nổ AI toàn cầu. >> Đọc tin chi tiết

Thị trường trái phiếu Mỹ phát tín hiệu cảnh báo về nền kinh tế.  >> Đọc tin chi tiết

Mỹ và Trung Quốc công bố danh sách hàng hóa hưởng ưu đãi thuế 30 tỷ USD.  >> Đọc tin chi tiết

Chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh nhất thế giới trong quý III. >> Đọc tin chi tiết

Tỷ phú Elon Musk trở lại chính quyền Trump.  >> Đọc tin chi tiết

VĨ MÔ TRONG NƯỚC

Kinh tế TP HCM quý III tăng 9,86%. >> Đọc tin chi tiết

Đảm bảo ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) trước tháng 3/2027.  >> Đọc tin chi tiết

Bỏ quy định “phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường”, giá đất sẽ thế nào?. >> Đọc tin chi tiết

Hà Nội xuất khẩu gần 16,9 tỷ USD trong 9 tháng.   >> Đọc tin chi tiết

Luật Phát triển đô thị tạo cơ chế đột phá, phát triển đô thị đặc biệt.  >> Đọc tin chi tiết

Giá xăng đồng loạt tăng.  >> Đọc tin chi tiết

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CDC: Chương Dương muốn mua 49% vốn một công ty bất động sản vốn điều lệ 600 tỷ đồng.  >> Đọc tin chi tiết

HGI: Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sẽ cung ứng cà phê Arabica nhân xanh cho MQ Coffee. >> Đọc tin chi tiết

PC1: Sắp phát hành hơn 61,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. >> Đọc tin chi tiết

KAI: Chứng khoán KAFI  chào bán 125 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cổ phiếu. >> Đọc tin chi tiết

BIG: Vừa trả xong cổ tức, đón quỹ ngoại làm cổ đông lớn. >> Đọc tin chi tiết

VPB: Diễn biến mới sau chuỗi 16 phiên gom 100 triệu cổ phiếu VPBank  của khối tự doanh. >> Đọc tin chi tiết

Phan Chính

Nguồn Doanh Nhân Trẻ: https://doanhnhantrevietnam.vn/nhung-tin-tuc-noi-bat-ngay-2-10-2026-d28792.html