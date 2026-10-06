Chủ tịch DIC Corp đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG sau khi liên tiếp bị bán giải chấp

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG, qua đó nâng tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ 3,41% lên 4% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 12/10 đến ngày 10/11 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Cường đang sở hữu khoảng 28,77 triệu cổ phiếu DIG. Nếu mua thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, lượng sở hữu của Chủ tịch DIC Corp sẽ tăng lên 33,77 triệu đơn vị, tương ứng 4% vốn điều lệ.

Động thái đăng ký mua diễn ra sau một loạt giao dịch bán giải chấp cổ phiếu DIG liên quan đến gia đình ông Cường trong năm nay.

Riêng ông Nguyễn Hùng Cường đã bị bán giải chấp 5,2 triệu cổ phiếu DIG trong giai đoạn từ ngày 27-30/7/2026. Trước đó, ông bị bán giải chấp 8,19 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 21-23/7 và 2,69 triệu cổ phiếu trong thời gian 7-9/7.

Em gái ông Cường là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 0 Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp cũng bị bán giải chấp 1,65 triệu cổ phiếu DIG trong giai đoạn 27-29/7.

Trong khi đó, bà Lê Thị Hà Thành - mẹ ông Cường cũng báo cáo bị bán giải chấp 1,25 triệu cổ phiếu trong thời gian 27-30/7.

Tính chung nửa đầu năm 2026, gia đình Chủ tịch DIC Corp bị bán giải chấp hơn 36,85 triệu cổ phiếu DIG.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG đang chịu áp lực giảm giá và kết phiên 6/10 tại 9.300 đồng/cổ phiếu. Trong 1 tuần qua, mã này giảm 2,41%; tính trong 1 tháng và 1 quý, mức giảm lần lượt là 11% và 16,99%. So với một năm trước, cổ phiếu này đã giảm tới 53,14%.

Trong vòng 52 tuần, DIG ghi nhận mức giá cao nhất 23.159 đồng/cổ phiếu vào ngày 16/10/2025, trong khi mức thấp nhất là 9.020 đồng/cổ phiếu, ghi nhận ngày 5/10/2026.

Tạm tính với mức giá chốt phiên ngày 6/10, ông Cường phải chi khoảng 46,5 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch mua vào này.

Diễn biến thị giá cổ phiếu DIG (Ảnh: SSI).

Về kết quả kinh doanh, quý II/2026, DIC Corp ghi nhận doanh thu 613,25 tỷ đồng, tăng 123,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 143 tỷ đồng, tăng 174%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm từ 39% cùng kỳ xuống 6,9%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của DIC Corp đạt 757 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ở mức thấp hơn đáng kể; lợi nhuận sau thuế đạt 133 tỷ đồng, tăng hơn 18 lần so với cùng kỳ.

Năm 2026, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, lần lượt giảm khoảng 37% và 27% so với thực hiện năm 2025. Tổng vốn đầu tư dự kiến ở mức 4.371 tỷ đồng, trong khi cổ tức kế hoạch là 6%.

Với 145,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng, DIC Corp đã thực hiện khoảng 24,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.