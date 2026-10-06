Hải Phòng giải bài toán tăng trưởng hai con số: Từ quyết tâm chính trị đến hiệu quả thực thi

Thành phố Hải Phòng hôm nay. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng cũng xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm. Đây vừa là sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương, vừa là “áp lực” rất lớn đối với toàn Đảng bộ thành phố.

Đổi mới từ phương thức lãnh đạo, điều hành

Theo đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng: Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố tăng 11,33%, đứng thứ 3 toàn quốc, dẫn đầu 7 thành phố trực thuộc Trung ương, song không đạt kịch bản (12,27%); chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,8% (kịch bản 15,8%); cả 4 khu vực kinh tế tăng thấp hơn mục tiêu; giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/6/2026 mới đạt khoảng 39,93% kế hoạch

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 từ 13% trở lên, 6 tháng cuối năm GRDP phải tăng khoảng 14,49%, riêng quý III phải đạt 14,8%.

Yêu cầu đó đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; phát huy cao nhất vai trò người đứng đầu; huy động tối đa nguồn lực, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả thực thi.

Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 (nghị quyết chuyên đề về tăng trưởng kinh tế), nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; xác định rõ những điểm nghẽn cần tháo gỡ, các lĩnh vực còn dư địa và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Chủ trương này thể hiện quyết tâm chính trị cao, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thúc đẩy tăng trưởng.

Điểm nổi bật trong triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo được cụ thể hóa đến từng nhiệm vụ, công trình, dự án.

Nghị quyết được triển khai thành 667 nhiệm vụ lớn, 1.055 nhiệm vụ thành phần theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn với tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết quả thực hiện được cập nhật trên hệ thống phần mềm, giúp theo dõi, cảnh báo nhiệm vụ chậm tiến độ, phục vụ chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Cách làm này chuyển mục tiêu tăng trưởng từ một chỉ tiêu chung thành trách nhiệm cụ thể; khi nhiệm vụ có người chịu trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm kiểm đếm được, khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn được rút ngắn.

Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU do đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, lãnh đạo thành phố tổ chức 27 đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương; trực tiếp xuống hiện trường, làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất và thi công.

Qua các kỳ kiểm điểm hằng tháng, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu được làm rõ, gắn với yêu cầu khắc phục và kết quả thực hiện.

Cách làm sâu sát, quyết liệt này đã tạo chuyển biến trong khâu tổ chức thực hiện, góp phần quan trọng cải thiện các chỉ tiêu kinh tế quý III.

Cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 15,98%; tính chung 9 tháng ước tăng 15,23%; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 97.825 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 16,2 tỷ USD, tăng 8,2%, vượt kịch bản quý III.

Chuyển biến rõ nét còn thể hiện ở giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc về đất đai. Đến hết ngày 30/9, thành phố giải ngân 30.780 tỷ đồng, bằng 83,37% kế hoạch vốn sau khi trừ tiết kiệm chi 5%, vượt mục tiêu tối thiểu 65% theo Nghị quyết số 11-NQ/TU, mức tối thiểu 75% theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và kịch bản 9 tháng là 74,4%.

Trong quý III, thành phố hoàn thành xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 36 dự án, nhiều hơn tổng số dự án hoàn thành trong cả quý I và quý II.

Tính chung 9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 162.173 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3.638,32 triệu USD, tăng 64,4%, bằng 93,3% kế hoạch năm.

Thành phố có 6 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; 9 khu công nghiệp khởi công.

Việc công bố thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng quy mô 5.300 ha, công bố Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050 và khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng tiếp tục mở rộng không gian, tạo thêm dư địa phát triển.

Nâng cao năng lực thực thi

Nếu những con số kinh tế cho thấy tác động ở cấp thành phố, thực tiễn tại phường Hưng Đạo cho thấy rõ hơn cách Nghị quyết số 11-NQ/TU được chuyển hóa xuống cơ sở.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hưng Đạo (Hải Phòng) Bùi Văn Kiệm, từ đầu năm 2026, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng 6 dự án lớn trên địa bàn; trong đó đến hết tháng 7/2026 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 5/6 dự án, có nhiều dự án vượt tiến độ.

Tuy nhiên có 1 dự án trọng điểm của thành phố (dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2, đoạn tuyến Tân Vũ-Hưng Đạo-đường Bùi Viện đoạn qua địa bàn phường), tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường thực hiện chậm so với yêu cầu đề ra trong Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, chỉ rõ nguyên nhân, ngay sau đó tập trung xây dựng và thực hiện kế hoạch cao điểm “20 ngày đêm” khắc phục nhược điểm với quyết tâm cao nhất đó là hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của dự án này trong tháng 9 để bàn giao cho chủ đầu tư.

Đến ngày 23/9, phường đã hoàn thành 100% nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Ban đầu dự kiến phải tổ chức cưỡng chế 7 hộ, sau đó chỉ còn cưỡng chế 3 hộ. Chỉ trong 20 ngày đêm nhưng khối lượng công việc hoàn thành tương đương khối lượng công việc của cả nửa năm.

Phường Hưng Đạo (Hải Phòng) cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2, đoạn tuyến Tân Vũ-Hưng Đạo-đường Bùi Viện đoạn qua địa bàn phường. (Ảnh: DUYÊN VŨ)

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hưng Đạo Bùi Văn Kiệm cho rằng: Qua đây cho thấy hiệu quả việc giao giao KPI, giao trách nhiệm cho từng cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường, từ công tác tuyên truyền, vận động đến giải quyết các nhiệm vụ theo đúng đường găng tiến độ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy.

Đây là kinh nghiệm quý và phường đã vận dụng ngay được vào nhiệm vụ khác. Đơn cử việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, phường cũng đã hoàn thành vào đầu tháng 9, vượt mốc thời gian theo yêu cầu của thành phố.

“Nhiệm vụ này cũng tưởng chừng rất khó hoàn thành bởi vì trên 40 nghìn thửa đất, đến cuối tháng 8 còn 800 thửa đất chưa được hoàn thành; chúng tôi giao nhiệm vụ, tiến độ cho từng con người trong việc thực hiện nhiệm vụ đó. Kết quả chỉ trong 5 ngày nhiệm vụ đã được hoàn thành bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hưng Đạo Bùi Văn Kiệm chia sẻ.

Trao đổi với nhiều cán bộ, đảng viên ở Hải Phòng đều có nhận thức chung rằng vấn đề đặt ra với Hải Phòng không chỉ là duy trì nhịp độ tăng trưởng, mà còn củng cố phương thức tổ chức thực hiện để mục tiêu lớn trở thành kết quả thực chất. Tăng trưởng cao đòi hỏi huy động đồng bộ nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy vì thế không chỉ có ý nghĩa ở các nhiệm vụ năm 2026, mà còn ở phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành được hình thành qua thực tiễn.

Thực tiễn đã cho thấy sự sâu sát của cấp ủy cấp trên, tính chủ động của cơ sở và trách nhiệm cá nhân phải vận hành thống nhất, khi đó, điểm nghẽn được nhận diện sớm, xử lý quyết liệt, tạo thêm dư địa phát triển.

Mục tiêu tăng trưởng năm 2026 vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành; những kết quả bước đầu của Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy là cơ sở để Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt, sâu sát, rõ trách nhiệm, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.

Đó là nền tảng để thành phố nâng cao năng lực thực thi, biến các không gian phát triển mới thành động lực tăng trưởng bền vững.