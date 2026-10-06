Hạn mức chi trả tiền bảo hiểm: Những điều người gửi tiền cần biết

Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2026, là bước ngoặt quan trọng nhằm hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ người gửi tiền và nâng cao vai trò, năng lực của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) trong hệ thống tài chính quốc gia. Để triển khai quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 về hạn mức chi trả tiền bảo hiểm, Thông tư số 05/2026/TT-NHNN (Thông tư) đã được ban hành, quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 350 triệu đồng, có hiệu lực thi hành từ ngày 13/7/2026.

Theo Thông tư, hạn mức chi trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng đối với toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm. Việc điều chỉnh hạn mức chi trả tiền bảo hiểm là yêu cầu phù hợp với sự phát triển của hoạt động ngân hàng, sự gia tăng quy mô tiền gửi và yêu cầu nâng cao hiệu quả bảo vệ người gửi tiền theo Luật bảo hiểm tiền gửi 2025, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định, an toàn của hệ thống tài chính – ngân hàng.

Trụ sở của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Những lần điều chỉnh hạn mức chi trả tiền bảo hiểm

Sau hơn 26 năm thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam, hạn mức chi trả tiền bảo hiểm đã được điều chỉnh qua nhiều giai đoạn.

Năm 2000: Hạn mức ban đầu được quy định ở mức 30 triệu đồng.

Năm 2005: Hạn mức được điều chỉnh lên 50 triệu đồng.

Năm 2017: Hạn mức tiếp tục được nâng lên 75 triệu đồng.

Năm 2021: Hạn mức được nâng lên 125 triệu đồng.

Từ ngày 13/7/2026, Thông tư số 05/2026/TT-NHNN chính thức có hiệu lực, quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm ở mức 350 triệu đồng.

Nhìn tổng thể, sự thay đổi hạn mức chi trả qua các thời kỳ gắn với quá trình phát triển của nền kinh tế và sự gia tăng về quy mô thu nhập, tiền gửi của người dân và hoạt động của hệ thống ngân hàng. Từ đó, việc điều chỉnh hạn mức chi trả lên 350 triệu đồng là cần thiết nhằm bảo đảm chính sách bảo hiểm tiền gửi phù hợp hơn với yêu cầu bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền trong thời kỳ mới.

Hạn mức chi trả 350 triệu đồng thể hiện độ tin cậy, hiệu quả về khả năng bảo vệ người gửi tiền khi tiệm cận với thông lệ quốc tế, nằm hoàn toàn trong khung khuyến nghị của Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI): bảo vệ từ 90% đến 95% tổng số người gửi tiền. Với hạn mức này, tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ đạt 93,68%, cho thấy mức độ bao phủ của chính sách bảo hiểm tiền gửi đối với đại bộ phận người gửi tiền đã được nâng lên đáng kể.

Tác động tích cực

Việc điều chỉnh nâng hạn mức chi trả tiền bảo hiểm lên 350 triệu đồng không đơn thuần là sự thay đổi về một con số, mà phản ánh sự điều chỉnh của chính sách theo hướng ngày càng chú trọng hơn tới quyền lợi của người gửi tiền.

Trước hết, đối với người gửi tiền, việc nâng hạn mức chi trả giúp tăng cường mức độ bảo vệ đối với tài sản tích lũy. Khi số tiền gửi được bảo vệ ở mức cao hơn, người dân có thêm sự yên tâm, giảm tâm lý hoang mang, hoài nghi trước những tin đồn, từ đó hạn chế nguy cơ rút tiền theo tâm lý đám đông và gia tăng niềm tin vào hệ thống tài chính – ngân hàng. Khi người gửi tiền yên tâm gửi gắm khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, đó sẽ trở thành nguồn vốn để tái đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo đời sống người dân.

Đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, việc nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi sẽ củng cố niềm tin của người gửi tiền, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tăng trưởng nguồn vốn huy động, từ đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả hơn. Hạn mức điều chỉnh cũng góp phần khẳng định khả năng chi trả của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khi phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp các tổ chức tín dụng mất khả năng chi trả hoặc phá sản. Khi lòng tin, sự an tâm được củng cố, dòng tiền gửi từ nhân dân sẽ tiếp tục ở lại và tăng trưởng ổn định trong hệ thống tổ chức tín dụng, đảm bảo nguồn cung tín dụng dồi dào, lành mạnh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về thẩm quyền quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm, Luật bảo hiểm tiền gửi 2025 đã chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ sang Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thay đổi này giúp việc rà soát, điều chỉnh hạn mức chủ động và linh hoạt hơn, chủ động phản ứng trước biến động thị trường, giúp chính sách bảo hiểm tiền gửi bắt kịp với quy mô phát triển kinh tế, hoạt động của các tổ chức tín dụng và yêu cầu bảo vệ người gửi tiền trong từng giai đoạn. Điều này cũng phù hợp chủ trương phân cấp, phân quyền của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao vai trò bảo vệ người gửi tiền

Hạn mức trả tiền bảo hiểm chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng với năng lực phòng ngừa, xử lý rủi ro và khả năng chi trả của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Theo khuôn khổ pháp lý mới, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được mở rộng vai trò trong thực hiện kiểm tra tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo kế hoạch, nội dung do Ngân hàng nhà nước Việt Nam giao; tham gia vào quá trình can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, xử lý tổ chức tín dụng; qua đó góp phần hạn chế nguy cơ đổ vỡ và bảo vệ quyền lợi người gửi tiền. Đồng thời, việc hiện đại hóa, số hóa quy trình chi trả và rút ngắn thời gian chi trả (từ 60 ngày xuống còn 45 ngày) theo quy định sẽ giúp người gửi tiền tiếp cận khoản tiền gửi được bảo hiểm nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, từ đó ổn định tâm lý công chúng trong thời điểm khủng hoảng. Việc nâng hạn mức chi trả sẽ giúp người gửi tiền vững tâm hơn, tiếp tục gửi tiền vào các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, giúp những tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, giảm thiểu xác suất đổ vỡ.

Với hạn mức 350 triệu đồng cùng với việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và hiện đại hóa hoạt động chi trả, chính sách bảo hiểm tiền gửi tiếp tục phát huy vai trò là một trong những công cụ quan trọng bảo vệ người gửi tiền, củng cố niềm tin của công chúng và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính - ngân hàng.