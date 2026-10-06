Tổng thống Algeria hé lộ 'vũ khí' giúp phòng chống tham nhũng

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune cho biết, tham nhũng tại nước này giảm đáng kể nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số. (Nguồn: Morocco world News)

Phát biểu trong cuộc gặp định kỳ đại diện các cơ quan truyền thông mới đây, Tổng thống Tebboune cho biết, tham nhũng tại Algeria đã “giảm đáng kể và không còn là một hiện tượng phổ biến” nhờ việc đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ông nhấn mạnh, chuyển đổi số đã giúp “phơi bày những hành vi thao túng trong nhiều lĩnh vực”, trong đó có những sai phạm liên quan đến việc hưởng quyền mua ngoại tệ do Nhà nước Algeria quy định. Theo nhà lãnh đạo Algeria, việc số hóa cũng giúp phát hiện những bất thường trong hoạt động nhập khẩu.

Ông nêu rõ, các công cụ kỹ thuật số cho phép cơ quan chức năng nhận diện tốt hơn những hành vi đáng ngờ và tăng cường kiểm soát các hoạt động thương mại quốc tế.

Tổng thống Algeria cũng đưa ra một số ví dụ về những hành vi mà ông cho là gian lận trong hoạt động kinh tế, như tình trạng khai thấp giá một số mặt hàng xuất khẩu, trong đó có chà là, khẳng định tham nhũng “về nguyên tắc phải bị loại bỏ hoàn toàn”, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục xử lý các hành vi tương tự.

Về nguyên nhân dẫn đến các hành vi tham nhũng, Tổng thống Tebboune cho rằng, một số đối tượng thực hiện các hành vi sai phạm có ý đồ làm suy yếu và cản trở hoạt động của Nhà nước, trong đó có những hành vi ảnh hưởng đến dự trữ ngoại tệ.

Ông khẳng định, nhà nước Algeria sẽ tiếp tục kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ các nguồn lực và lợi ích quốc gia.