Lào Cai tăng tốc quý IV để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,1% năm 2026

Với kết quả trên, Lào Cai đứng thứ 5/9 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và thứ 18 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng.

Lào Cai đứng thứ 5/9 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và thứ 18 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng. Ảnh: laocai.gov.vn

Trong các khu vực kinh tế, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,12%, cơ bản đạt kịch bản. Khu vực xây dựng tăng 13,15%, cao hơn 0,24 điểm phần trăm; dịch vụ tăng 9,65%, vượt 0,83 điểm phần trăm và là khu vực vượt kịch bản nhiều nhất.

Đáng chú ý, khu vực dịch vụ đóng góp 4,01 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP 9 tháng, cao nhất trong các khu vực kinh tế.

Ngược lại, công nghiệp đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Khu vực này tăng 10,01%, thấp hơn 3,06 điểm phần trăm so với kịch bản.

Hoạt động đầu tư tiếp tục là một động lực quan trọng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 9 tháng đạt 41.553,3 tỷ đồng, tăng 15,17% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh đạt 23.117,99 tỷ đồng, tăng 12,24%. Đây là dư địa cần tiếp tục phát huy trong những tháng cuối năm, nhất là đối với các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội và các dự án có khả năng tạo khối lượng thực hiện ngay trong quý IV.

Tuy nhiên, lĩnh vực công nghiệp còn đối mặt với nhiều thách thức. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 7,70%, nhưng chỉ số tiêu thụ sản phẩm ngành chế biến, chế tạo giảm 2,19%, trong khi tồn kho tăng 8,45%. Vì vậy, trong quý IV cần chuyển mạnh từ rà soát chung sang rà soát cụ thể từng dự án, từng mỏ, từng doanh nghiệp, từng sản phẩm; xác định rõ vướng mắc, khả năng tháo gỡ và mức sản lượng, giá trị có thể tạo thêm trong từng tháng.

Để đạt mục tiêu GRDP cả năm tăng 10,1%, trong quý IV Lào Cai phải đạt mức tăng trưởng 12,65%. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu tăng 5,21%; công nghiệp - xây dựng tăng 19,15%; riêng công nghiệp tăng 19,10%, xây dựng tăng 19,28%; dịch vụ tăng 11,80%.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: laocai.gov.vn

Ngày 6/10, làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm đánh giá kết quả tăng trưởng 9 tháng, đồng thời bàn giải pháp tăng tốc trong quý IV, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành khẩn trương cập nhật, rà soát và thống nhất số liệu theo Báo cáo quý III/2026, bảo đảm cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá tăng trưởng và xây dựng kịch bản điều hành quý IV sát thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, phân loại theo từng ngành, lĩnh vực để cập nhật tình hình sản xuất, kinh doanh và tốc độ tăng trưởng. Qua đó, tỉnh xác định rõ những doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực đang đóng góp tích cực, những đơn vị tăng trưởng thấp hoặc giảm và nguyên nhân cụ thể.

Đối với đầu tư công, các Ban Quản lý dự án phải nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân được giao. Trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc từng dự án, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, qua đó bảo đảm khối lượng thực hiện và tiến độ giải ngân trong quý IV.