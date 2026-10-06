HVN tiếp tục bị cắt margin, cổ phiếu giảm gần 10% trong một tháng

Theo danh sách 65 chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý IV/2026 vừa được HoSE công bố, HVN nằm trong nhóm cổ phiếu bị cắt margin do đang thuộc diện cảnh báo. Đây không phải lần đầu cổ phiếu Vietnam Airlines gặp hạn chế này.

HoSE tiếp tục đưa cổ phiếu HVN vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý IV/2026.

Trước đó, ngày 4/9, HoSE thông báo tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với HVN. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vietnam Airlines tại ngày 30/6/2026 vẫn âm 23.148 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026.

Trên thị trường, HVN bước vào tháng 9 với mức giá quanh 22.500 đồng/cp. Sau đó, cổ phiếu liên tục điều chỉnh.

Trong các phiên 9-11/9, HVN lần lượt giảm 2,88%, 2,05% và 1,17%, đưa thị giá từ 21.900 đồng xuống 21.200 đồng/cp. Đáng chú ý, thanh khoản trong những phiên giảm này khá cao, với hơn 1,37 triệu cổ phiếu được sang tay trong phiên 9/9 và gần 1,37 triệu cổ phiếu trong phiên 10/9.

Đến ngày 14/9, HVN tiếp tục giảm 2,83%, đóng cửa tại 20.600 đồng/cp, với hơn 1 triệu đơn vị được giao dịch. Tính từ vùng 22.500 đồng đầu tháng 9, thị giá đã giảm khoảng 8,4% chỉ sau một tuần.

Cổ phiếu sau đó có một số phiên hồi phục, trong đó ngày 18/9 HVN tăng 3,47% lên 20.900 đồng/cp. Đà tăng không kéo dài, đến ngày 30/9, cổ phiếu giảm 2,61% xuống 20.550 đồng, trước khi hồi nhẹ 0,97% trong phiên 1/10 lên 20.750 đồng. Phiên 2/10, HVN lại giảm 0,96%, đóng cửa ở 20.550 đồng/cp, và tiếp tục giảm về 20.350 đồng/cp phiên 5/10.

Như vậy, từ mức 22.500 đồng vào đầu tháng 9 đến 20.350 đồng cuối phiên 5/10, HVN đã mất khoảng 9,7% giá trị. Vốn hóa của Vietnam Airlines còn hơn 63.000 tỷ đồng.

Diễn biến trên cho thấy dù HVN vẫn nhận được sự quan tâm lớn của dòng tiền, cổ phiếu đang thiếu một động lực đủ mạnh để hình thành xu hướng tăng bền vững. Việc tiếp tục không được sử dụng margin cũng là một yếu tố hạn chế khả năng sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu này.

Về hoạt động kinh doanh, Vietnam Airlines đã có sự cải thiện đáng kể so với giai đoạn khó khăn trước đây, nhưng vẫn tồn tại những điểm nghẽn lớn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ tăng 19,15%, tương đương hơn 9.220 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng chi phí tăng tới 28,75%, tương ứng hơn 12.167 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá vốn tăng mạnh, trong đó chi phí nhiên liệu bình quân 6 tháng tăng 55% so với cùng kỳ.

Trên báo cáo hợp nhất, Vietnam Airlines vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 3.852 tỷ đồng trong nửa đầu năm, song mức lợi nhuận này giảm khoảng 40,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 23.000 tỷ đồng vẫn là rào cản lớn đối với cổ phiếu HVN. Đây cũng là lý do HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo và đưa cổ phiếu vào danh sách không được giao dịch ký quỹ trong quý IV.

Như vậy, hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines đã trở lại có lãi nhưng tình trạng tài chính tích lũy từ giai đoạn trước vẫn chưa được xử lý hoàn toàn.

Theo số liệu cập nhật đến cuối tháng 6, Vietnam Airlines có khoảng 19.190 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, trong khi vốn chủ sở hữu đạt hơn 10.200 tỷ đồng. Dù vậy, việc phục hồi lợi nhuận vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể bởi chi phí nhiên liệu, giá thuê tàu bay và các yếu tố đầu vào của ngành hàng không.

Trong bối cảnh đó, diễn biến của HVN trên sàn thời gian tới nhiều khả năng vẫn phụ thuộc vào khả năng cải thiện hiệu quả kinh doanh và tiến trình xử lý khoản lỗ lũy kế. Việc cổ phiếu được đưa ra khỏi diện cảnh báo, qua đó đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trở lại, sẽ là một trong những yếu tố được nhà đầu tư quan tâm.

Với thị giá quanh 20.300 đồng/cp hiện nay, HVN đã thấp hơn đáng kể so với vùng 22.500 đồng hồi đầu tháng 9. Tuy nhiên, diễn biến giá cho thấy nhà đầu tư vẫn đang thận trọng trước câu chuyện lợi nhuận và chất lượng phục hồi của hãng hàng không quốc gia.