'Cú ngã ngựa' của một cổ phiếu vốn hoá lớn

Phiên giao dịch 6/10, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, lại giảm hết biên độ xuống 20.150 đồng/cp, trắng bên mua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 16 triệu đơn vị, đứng thứ 9 toàn thị trường về thanh khoản.

Cổ phiếu PNJ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, lại giảm kịch sàn trong phiên 6/10.

Đây là mức thấp nhất trong 52 tuần. Tính từ đầu tháng 7, thị giá PNJ đã giảm hơn 67%, còn so với vùng đỉnh khoảng 127.000 đồng/cp hồi đầu năm, mức giảm đã lên tới hơn 80%.

Đà lao dốc của cổ phiếu khiến vốn hóa PNJ tiếp tục thu hẹp. Sự thay đổi vị thế của PNJ diễn ra chỉ trong khoảng ba tháng.

Theo thống kê tại phiên 6/10, vốn hóa PNJ còn khoảng 10.300 tỷ đồng, giảm khoảng 22.000 tỷ đồng so với đầu tháng 7. Thứ hạng vốn hóa của doanh nghiệp theo đó rơi từ vị trí 54 văng ra khỏi Top 100 trong tổng số hơn 1.500 cổ phiếu trên ba sàn.

Như vậy, PNJ không chỉ mất hàng chục nghìn tỷ đồng giá trị thị trường mà còn đánh mất vị trí trong nhóm 100 doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhất.

Chưa kể, vị thế của PNJ trong bảng xếp hạng vốn hóa sẽ tiếp tục chịu sức ép nếu cổ phiếu còn tiếp tục diễn biến tiêu cực.

Có thể nói, đây là sự thay đổi rất lớn đối với một doanh nghiệp từng được xem là một trong những cổ phiếu bán lẻ vốn hóa lớn trên sàn HoSE.

Theo dữ liệu thị trường, PNJ đã trải qua 5 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 28/9 đến 2/10. Trong phiên 5/10, cổ phiếu xuất hiện lực cầu bắt đáy, có thời điểm lấy lại sắc xanh nhưng cuối cùng vẫn đóng cửa giảm 6,1%, xuống 21.650 đồng/cp.

Ngày 6/10, lực bán quay trở lại. PNJ tiếp tục giảm hết biên độ, đưa chuỗi giảm mạnh kéo dài thêm một phiên.

Đáng chú ý, phiên 2/10 từng ghi nhận hơn 77 triệu cổ phiếu PNJ được giao dịch, cao đột biến so với thông thường. Đây là phiên có thanh khoản thuộc nhóm cao nhất trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu, cho thấy lượng cung và nhu cầu thoát hàng tăng mạnh khi giá lao dốc.

Sau phiên bắt đáy với hơn 12 triệu cổ phiếu được giao dịch ngày 5/10, PNJ tiếp tục chịu sức ép trong phiên kế tiếp. Điều này cho thấy dòng tiền bắt đáy chưa đủ mạnh để tạo ra sự đảo chiều rõ rệt cho cổ phiếu.

Sự sụt giảm này cũng diễn ra nhanh hơn đáng kể so với thị trường chung. Trong khi VN-Index vẫn duy trì quy mô vốn hóa lớn nhờ nhóm blue-chip, PNJ lại chứng kiến sự suy giảm mạnh cả về thị giá lẫn giá trị thị trường.

Việc PNJ rời Top 100 không đơn thuần là sự thay đổi về thứ hạng, mà còn là dấu mốc cho thấy mức độ nghiêm trọng của cú giảm giá đối với một cổ phiếu từng thuộc nhóm vốn hóa lớn.

Đà giảm của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đứng trước nhiều thông tin bất lợi liên quan đến hoạt động kinh doanh và kế hoạch tài chính.

Đầu tháng 9, PNJ từng công bố kế hoạch điều chỉnh kết quả kinh doanh năm 2026, từ mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng sang dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng do kế hoạch trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời trình phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Các nội dung này dự kiến được đưa ra tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10.

Những thông tin trên trở thành yếu tố khiến tâm lý nhà đầu tư chịu thêm áp lực trong bối cảnh cổ phiếu đã giảm sâu.

Tuy nhiên, câu chuyện của PNJ hiện không chỉ còn là một cổ phiếu giảm giá mạnh. Đó là sự dịch chuyển về vị thế trên toàn thị trường.

Một doanh nghiệp từng đứng thứ 54 về vốn hóa nay đã ở ngoài Top 100. Giá trị thị trường từ hơn 32.000 tỷ đồng xuống còn quanh 10.000 tỷ đồng. Thị giá từ vùng hơn 60.000 đồng đầu tháng 7 xuống chỉ còn khoảng 20.000 đồng/cp.

Nếu xu hướng giảm tiếp diễn, PNJ sẽ tiếp tục lùi sâu trong bảng xếp hạng vốn hóa. Ngược lại, để quay trở lại Top 100, cổ phiếu cần một nhịp hồi phục đủ lớn trong khi doanh nghiệp phải giải quyết được những vấn đề đang gây sức ép lên kỳ vọng của nhà đầu tư.