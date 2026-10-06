Hỗ trợ doanh nghiệp nâng giá trị, mở rộng thị trường cho sản phẩm dừa

Phó Giám đốc Sở Công Thương Phạm Phước Trãi khảo sát tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Một thành viên Phát Đặng, xã Song Lộc.

Theo ông Phạm Phước Trãi, hoạt động khảo sát được thực hiện trong kế hoạch khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026. Sở Công Thương dự kiến khảo sát khoảng 40 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có đóng góp lớn cho sản xuất, xuất khẩu và tăng trưởng của tỉnh, chủ yếu là các doanh nghiệp có thị trường, thị phần tương đối lớn.

Nội dung khảo sát tập trung vào tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2026; thị trường tiêu thụ, xuất nhập khẩu, nguyên liệu, vốn, lao động, máy móc, thiết bị, hạ tầng, logistics và thủ tục hành chính. Đồng thời, ghi nhận kế hoạch mở rộng quy mô, đầu tư, phát triển thị trường của doanh nghiệp trong năm 2027 để có kế hoạch hỗ trợ.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Phạm Phước Trãi cho biết, đoàn chủ yếu lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở tổng hợp các nội dung khảo sát, Sở Công Thương sẽ báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Phạm Phước Trãi khảo sát tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Một thành viên Phát Đặng, xã Song Lộc.

Tại Công ty TNHH MTV Phát Đặng, xã Song Lộc, bà Đinh Thị Thanh Tâm, Giám đốc Công ty cho hay: Năm 2026 sản lượng sản phẩm kem dừa sáp và mứt dừa sáp tăng khoảng 30 - 35% so với năm trước. Sản phẩm kem dừa sáp của đơn vị đã được đưa vào hệ thống Bách Hóa Xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sản lượng tiêu thụ khoảng 20.000 - 30.000 hũ/tháng.

Doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư thiết bị, mở rộng nhà xưởng và phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ dừa sáp. Dự kiến năm 2026, công ty cung ứng khoảng 7 tấn kem dừa sáp và 3,5 tấn mứt dừa sáp ra thị trường; các sản phẩm này đều đạt tiêu chuẩn OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 3 sao và 4 sao.

Theo bà Đinh Thị Thanh Tâm, hiện một số sản phẩm chế biến từ dừa sáp đã được xuất khẩu. Tuy nhiên, đối với dừa sáp trái tươi, dù doanh nghiệp đã có đối tác tại Trung Quốc đặt mua nhưng chưa thể xuất khẩu chính ngạch do vùng nguyên liệu chưa xây dựng được mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Việc xây dựng mã số vùng trồng đối với dừa sáp còn gặp khó khăn do đây là sản phẩm tương đối mới đối với thị trường Trung Quốc, chưa có nhiều thông tin và kinh nghiệm trong việc đáp ứng các yêu cầu để xuất khẩu chính ngạch.

Do đó kiến nghị ngành chức năng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong xây dựng mã số vùng trồng đối với vùng nguyên liệu dừa sáp, tạo điều kiện đưa trái dừa sáp tươi vào thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch. Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối đối tác và tiếp cận thông tin về yêu cầu, tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Tại Công ty TNHH Trà Vinh Farm, xã Tiểu Cần, bà Thạch Thị Chal Thi, Tổng giám đốc Công ty nhấn mạnh: Đến tháng 9/2026, doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh cả năm và dự kiến kết quả cả năm vượt khoảng 50% kế hoạch. Công ty đặt mục tiêu năm 2027 tiếp tục tăng trưởng khoảng 50%.

Bà Thạch Thị Chal Thi, Tổng Giám đốc Công ty Trà Vinh Farm, xã Tiểu Cần báo cáo tình hình hoạt động với đoàn công tác.

Hiện xuất khẩu chiếm khoảng 15 - 20% doanh thu của Công ty TNHH Trà Vinh Farm và đang tăng qua từng năm. Doanh nghiệp đã xuất khẩu ổn định các sản phẩm từ mật hoa dừa sang Trung Quốc; riêng năm 2026 dự kiến xuất 5 container, và năm 2027 phấn đấu nâng lên 10 container.

Song song với xuất khẩu, doanh nghiệp đẩy mạnh thương mại điện tử, chiếm khoảng 30% doanh thu. Tuy nhiên, chi phí vận hành, quảng cáo và phí nền tảng khá cao khiến hiệu quả lợi nhuận từ kênh này còn hạn chế. Công ty hiện liên kết với khoảng 150 nông hộ sản xuất 60 ha dừa hữu cơ; năm 2027 dự kiến nâng lên khoảng 200 hộ với diện tích 80 - 90 ha, từng bước mở rộng vùng nguyên liệu.

Khó khăn được doanh nghiệp phản ánh là tình trạng điện không ổn định tại khu vực Tiểu Cần, xảy ra hiện tượng sụt pha nhiều lần, ảnh hưởng đến máy móc, thiết bị và hoạt động sản xuất. Doanh nghiệp kiến nghị ngành chức năng quan tâm nâng cấp, bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống điện. Đồng thời, công ty mong muốn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư nhà máy mới, hệ thống điện năng lượng mặt trời và mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cho biết, việc xung đột tại Trung Đông khiến chi phí logistics tăng, tạo thêm áp lực lên chi phí xuất khẩu và đang ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của công ty.

Qua khảo sát, Đoàn công tác Sở Công Thương ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; đồng thời trao đổi, hướng dẫn thêm về chính sách khuyến công, xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất khẩu và phát triển thị trường. Các nội dung sẽ được tổng hợp cùng kết quả khảo sát tại các doanh nghiệp trên địa bàn để tham mưu UBND tỉnh có giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là đối với đầu tư đổi mới thiết bị, chế biến sâu, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị các sản phẩm từ dừa.

Tỉnh Vĩnh Long có diện tích dừa lớn nhất cả nước, với hơn 122.800 ha dừa, chiếm khoảng 61% diện tích dừa cả nước; trong đó hơn 114.000 ha đang cho trái. Sản lượng năm 2025 ước đạt trên 1,3 triệu tấn. Toàn tỉnh hiện có 151 doanh nghiệp tham gia chế biến dừa, hình thành hệ sinh thái sản phẩm tương đối hoàn chỉnh, từ các sản phẩm truyền thống như nước dừa, cơm dừa nạo sấy đến các sản phẩm giá trị gia tăng cao như than hoạt tính, chỉ xơ dừa, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Bên cạnh đó, tỉnh có 36 hợp tác xã, 36 tổ hợp tác tham gia vùng sản xuất gắn với chuỗi giá trị, trên diện tích hơn 10.094 ha. Đây là những nền tảng quan trọng để địa phương phát triển ngành hàng dừa theo hướng hiện đại, gia tăng giá trị và mở rộng thị trường xuất khẩu.