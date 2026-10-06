NHCSXH quyết tâm cao, tăng tốc, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026

Bà Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hơn 1,5 triệu lượt khách hàng được vay vốn chính sách trong 9 tháng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, NHCSXH đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn.

Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương.

Đến 30/9/2026, tổng nguồn vốn đạt 482.943 tỷ đồng, tăng 55.646 tỷ đồng so với năm 2025. Đáng chú ý, vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 86.523 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,9%/tổng nguồn vốn.

Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trong 9 tháng đạt 116.607 tỷ đồng, với hơn 1,5 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến hết tháng 9/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 457.961 tỷ đồng, tăng 44.433 tỷ đồng so với năm 2025, với hơn 6,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ.

Cùng với việc triển khai tín dụng, chất lượng tín dụng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đến 30/9/2026, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống là 2.270 tỷ đồng, chiếm 0,5%/tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn 1.011 tỷ đồng, chiếm 0,22%/tổng dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả trong hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Trong 9 tháng đầu năm, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 590 nghìn lao động, trong đó gần 6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Cùng với đó, hơn 3,6 nghìn người chấp hành xong án phạt tù và 595 lượt người sau cai nghiện ma túy vay vốn tạo việc làm; giúp hơn 23 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, trong đó gần 1,7 nghìn HSSV vay vốn theo học ngành STEM; xây dựng gần 1,2 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ mua, thuê mua, xây dựng mới gần 15 nghìn căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp,...

Những kết quả trên cho thấy tín dụng chính sách tiếp tục được triển khai đúng trọng tâm, đến đúng đối tượng, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng tín dụng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Đảng uỷ NHCSXHTW, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc yêu cầu toàn hệ thống tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch tín dụng năm 2026 và chuẩn bị thực hiện năm 2027; tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là cân đối, bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH, nhất là nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng mới và chương trình cho vay nhà ở xã hội đang có nhu cầu lớn. Đồng thời, các chi nhánh tổ chức giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.

Quang cảnh điểm cầu tại các địa phương.

Cùng với đó, hệ thống tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường quản lý, giám sát và chủ động phòng ngừa rủi ro; duy trì và nâng cao hoạt động ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động giao dịch.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý về tín dụng chính sách xã hội, tổ chức và hoạt động, cơ chế tài chính; tăng cường kỷ luật tài chính, kế toán, kiểm tra, kiểm toán và quản trị rủi ro, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của NHCSXH, với các nhiệm vụ nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn hệ thống, đẩy nhanh số hóa quy trình nghiệp vụ, phát triển các ứng dụng ngân hàng số và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng quản lý và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về tín dụng chính sách xã hội và các chủ trương, chính sách mới; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, chăm lo đời sống người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Với phương châm chủ động, quyết liệt, đồng bộ, bám sát các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch được giao, Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị phát huy trách nhiệm của từng đơn vị, từng cấp trong tổ chức thực hiện, qua đó bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và tạo nền tảng triển khai hiệu quả kế hoạch năm 2027.