HOSE siết margin: 65 cổ phiếu mất quyền giao dịch ký quỹ

HOSE loại 65 mã khỏi danh sách giao dịch ký quỹ quý IV/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa ban hành danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) cho quý IV năm 2026. So với lần cập nhật trước vào ngày 3/8, danh sách này đã tăng thêm 8 mã.

Nguyên nhân chính khiến các cổ phiếu bị loại khỏi danh sách margin là do thuộc diện cảnh báo. Nhóm này chiếm tới 24 mã, bao gồm các cái tên đáng chú ý như APG, HVN, OGC và VPG.

Nhiều mã vi phạm quy định về lợi nhuận và niêm yết

Bên cạnh đó, có 13 mã bị ảnh hưởng do báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm. Điển hình là các mã BCE, MCP, MHC. Thêm vào đó, 12 mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng cũng không đủ điều kiện, trong đó có AAN, BMI, BVB.

Năm mã thuộc diện kiểm soát gồm ABS, DQC, HAS, SBV và TTF. Bốn mã AAT, GIL, KLB và VTB bị loại do báo cáo tài chính bán niên 2026 có ý kiến kiểm toán/soát xét không phải ý kiến chấp nhận toàn phần. DGC, DRH và VMD thuộc diện hạn chế giao dịch.

Chứng chỉ quỹ và vi phạm pháp luật

Ba chứng chỉ quỹ FUVCREIT, FUEABVND và FUETPVND không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do tỷ lệ NAV/CCQ duy trì dưới mệnh giá trong ba tháng liên tiếp. Mã ITD là trường hợp duy nhất bị đưa vào danh sách do vi phạm pháp luật về thuế.

Theo quy chế hiện hành, chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ bao gồm các loại thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch; cổ phiếu mới niêm yết chưa đủ thời gian quy định; doanh nghiệp thua lỗ; và các trường hợp khác theo pháp luật và quy chế của HOSE.