Nhiều giọng ca lớn của nền âm nhạc Việt Nam đã được phát hiện, đào tạo và trưởng thành, trở thành những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống nghệ thuật qua các thời kỳ. Có thể kể đến như PGS.TS NGND Lô Thanh, NSND Trung Kiên, NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Lê Dung… và rất nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này đã có những đóng góp cho nền thanh nhạc của đất nước, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước bằng âm nhạc.

Những giọng ca vàng hội tụ trong 2 đêm nhạc của khoa Thanh nhạc- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, khoa Thanh nhạc tổ chức hai chương trình, trong đó Concert Resonantia (diễn ra vào 20h ngày 24/10/2026 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) là chương trình thính phòng cổ điển, giới thiệu những tác phẩm aria nổi tiếng của thế giới.

Chương trình quy tụ các giọng hát thính phòng là giảng viên khoa Thanh nhạc, những nghệ sĩ đã trưởng thành và các học sinh, sinh viên xuất sắc, như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp cùng nhiều nghệ sĩ. Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - Học viện Âm nhạc Quốc gia tham gia biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

PGS.TS NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc nhấn mạnh, Concert Resonantia sẽ là động lực, sự khích lệ các em học sinh, sinh viên, các bạn trẻ nuôi dưỡng và theo đuổi tình yêu với âm nhạc thính phòng, nối tiếp các thế hệ thầy cô tiếp tục phát triển, đưa âm nhạc hàn lâm lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống âm nhạc Việt Nam, và tiệm cận với âm nhạc hàn lâm thế giới.

Ban Lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Đêm nhạc 70 năm – Những thanh âm ngân mãi (dự kiến diễn ra vào ngày 14/11/2026 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) bao gồm các tác phẩm thuộc các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam, quy tụ những ca khúc đã đi cùng năm tháng, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói riêng, đồng thời song hành cùng những dấu mốc của lịch sử đất nước nói chung. Tham gia biểu diễn trong chương trình có: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Ngọc Khang, NSND Hà Thuỷ, NSND Thanh Lam, NSƯT Kim Phúc, NSƯT Diệu Linh, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương...

Các nghệ sĩ nhiều thế hệ hội tụ

Hai chương trình, một hướng tới âm nhạc hàn lâm châu Âu, một hướng tới âm nhạc hàn lâm thính phòng cổ điển Việt Nam, thể hiện hai hướng đào tạo chủ lực trong công tác đào tạo của Khoa Thanh nhạc trong suốt chặng đường 70 năm hình thành và phát triển.

Hội tụ tại hai chương trình lớn này là các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của khoa Thanh nhạc, những người đã có đóng góp quan trọng đối với nền âm nhạc Việt Nam, từ những nghệ sĩ góp phần định hình diện mạo thanh nhạc Việt Nam, đặt nền móng cho hệ thống đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp theo hướng hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là cơ sở để nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam từng bước khẳng định vị trí trên các sân khấu và diễn đàn âm nhạc quốc tế.