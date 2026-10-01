Quảng Ninh kích cầu du lịch mùa Thu - Đông, phấn đấu đón hơn 23 triệu lượt khách

Hàng loạt ưu đãi kích cầu du lịch

Thực hiện Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cùng các cơ sở lưu trú, nhà hàng và doanh nghiệp dịch vụ du lịch đồng loạt triển khai chương trình kích cầu mùa Thu - Đông, kéo dài đến hết tháng 12/2026.

Một số sản phẩm mới được Quảng Ninh đưa vào khai thác như trải nghiệm thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long, tour đêm tại Bảo tàng - Thư viện, du thuyền ngắm cảnh Hop on - Hop off 3D mapping.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, thay vì chỉ giảm giá phòng, các doanh nghiệp chuyển sang xây dựng những gói dịch vụ kết hợp, gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Hiện, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao trên địa bàn thành phố triển khai các chương trình ưu đãi từ 20% đến trên 60%, đi kèm nhiều dịch vụ như ăn sáng, bữa chính, đồ uống, chăm sóc sức khỏe và các tiện ích lưu trú.

Một số chương trình có mức ưu đãi đáng chú ý như: Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre Hotel giảm 55%; FTE Hạ Long giảm 46 - 60%; À La Carte Hạ Long giảm 40%; Hoàng Gia Hạ Long giảm 30 - 40%.

Các nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ cũng tham gia chương trình kích cầu. Chã Village Hạ Long giảm 50% giá đồ uống cùng nhiều chương trình ưu đãi khác.

Việc liên kết giữa các doanh nghiệp từng bước hình thành chuỗi sản phẩm từ lưu trú, ẩm thực đến tham quan, trải nghiệm, qua đó tạo thêm lựa chọn cho du khách trong những tháng cuối năm.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong năm 2026, tổng thu từ du lịch trên 71.000 tỷ đồng.

Anh Đặng Văn Toàn, Giám đốc một khách sạn tại Bãi Cháy cho biết, cùng một mức giá và hạng phòng trong mùa Thu - Đông 2026, khách lưu trú ngoài được hưởng bữa sáng và các tiện ích còn được tặng thẻ sử dụng dịch vụ xông hơi, thải độc miễn phí và giảm giá 40 - 50% đối với các dịch vụ khác.

"Hiện, lượng khách đặt trước một tháng của khách sạn chúng tôi đạt trên 60% công suất phòng", anh Toàn cho biết.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong 9 tháng năm 2026, địa phương đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 4,21 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.

Các thị trường khách quốc tế ngày càng đa dạng, gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, các nước ASEAN, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc. Trong đó, khách Trung Quốc chiếm trên 35% tổng lượng khách quốc tế.

Du lịch tàu biển tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với 58.879 hành khách.

Riêng quý III, địa phương đón 5 chuyến với 8.133 hành khách. Đáng chú ý, tàu Adora Magic City lần đầu đưa hơn 5.000 khách đến Quảng Ninh.

Cùng với thu hút khách, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được mở rộng tới các thị trường Nga, CIS, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Quảng Ninh cũng tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, trong đó có việc ký kết hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Địa phương tạo điều kiện để các doanh nghiệp tổ chức tour đón khách quốc tế, tăng cường quản lý hoạt động du lịch, dịch vụ, hướng tới xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện.

Kiểm soát hoạt động kinh doanh dịch vụ

Hiện, Quảng Ninh có 211 doanh nghiệp lữ hành đặt trụ sở chính, gồm 126 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 85 doanh nghiệp lữ hành nội địa, cùng 2.442 hướng dẫn viên.

Quảng Ninh phối hợp đưa bãi tắm Soi Sim vào hoạt động, hoàn thiện hồ sơ trình công nhận Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô.

Hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn gồm 1.370 cơ sở với 32.696 phòng và 109 tàu lưu trú với 1.967 phòng.

Công tác kiểm tra chuyên ngành tiếp tục được thực hiện, tập trung vào điều kiện kinh doanh lữ hành, hoạt động hướng dẫn, hợp đồng, bảo hiểm và quản lý hướng dẫn viên.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã kiểm tra 6 doanh nghiệp lữ hành, đồng thời làm việc và xử lý vi phạm đối với 11 tổ chức và 2 cá nhân.

Theo ngành Du lịch Quảng Ninh, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm bảo đảm quyền lợi du khách, duy trì chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Với kết quả đạt được trong 9 tháng, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong năm 2026, tổng thu từ du lịch đạt trên 71.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu, địa phương tập trung phát triển sản phẩm, nâng chất lượng trải nghiệm và mở rộng sức hút của điểm đến.

Một số sản phẩm mới được đưa vào khai thác như trải nghiệm thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long, tour đêm tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh và du thuyền ngắm cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping.

Quảng Ninh cũng phối hợp đưa bãi tắm Soi Sim vào hoạt động, hoàn thiện hồ sơ trình công nhận Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô; đồng thời triển khai kế hoạch xây dựng mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc thù.

Địa phương đang rà soát Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm và hoàn thành xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường và tăng cường quản lý được Quảng Ninh xác định là những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.