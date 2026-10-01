Thái Nguyên đưa di sản trà vào hành trình hội nhập

Trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc.

Chiều 1/10 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Theo Ban tổ chức, Festival nhằm tôn vinh cây chè, người làm chè, nghệ nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp ngành trà; giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với trà Thái Nguyên, đồng thời tạo không gian kết nối trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch.

Festival diễn ra trong 9 ngày, với các hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh. Lễ khai mạc tổ chức tối 30/10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, gồm chương trình nghệ thuật kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh, công bố quyết định ghi danh “Tri thức trồng và chế biến trà Thái Nguyên” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và màn bắn pháo hoa tầm cao.

Trước lễ khai mạc là chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố “Rước Trà khai hội”.

Trong khuôn khổ Festival còn có triển lãm “Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển”; Diễn đàn Trà quốc tế với chủ đề “Từ di sản trà đến kinh tế trà toàn cầu”; chương trình “Thưởng trà cùng người nổi tiếng”; các hoạt động trưng bày, ẩm thực, xúc tiến đầu tư và biểu diễn nghệ thuật.

Bên cạnh đó là hoạt động đặc biệt “Chuyến tàu di sản” kết nối Ga Hà Nội - Ga Thái Nguyên, với chuyến đầu tiên khởi hành từ Ga Hà Nội. Lễ bế mạc diễn ra tối 7/11.

Tỉnh Thái Nguyên chính thức giới thiệu mã nhận diện thương hiệu “Chè Thái Nguyên”.

Các hoạt động được tổ chức tại một số vùng chè như Tân Cương, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, bên cạnh khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phố đi bộ phường Phan Đình Phùng và các địa điểm khác.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, Festival là hoạt động thúc đẩy ngoại giao văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế trong xúc tiến xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và phát triển du lịch xanh.

Đại diện UBND tỉnh Thái Nguyên mong muốn Festival không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn trở thành cầu nối giữa di sản và phát triển, giữa địa phương với quốc tế, giữa văn hóa trà và kinh tế trà. Đồng thời, kỳ vọng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến trà, chuyển giao công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển du lịch và nông nghiệp bền vững.

Trong khuôn khổ họp báo, tỉnh Thái Nguyên cũng giới thiệu mã nhận diện thương hiệu “Chè Thái Nguyên”, được xây dựng nhằm cung cấp điểm truy cập thống nhất để tra cứu, đối chiếu thông tin về thương hiệu, chủ thể, sản phẩm và các dữ liệu liên quan.