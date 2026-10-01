Muốn thử đặc sản Lào – Việt, người tiêu dùng Hà Nội có thêm một địa chỉ

Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa” vừa khai mạc vào chiều 1/10 tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội và diễn ra đến hết ngày 4/10.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào.

Đây là lần đầu hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào được giới thiệu cùng nhau trong một không gian chung tại tuyến phố trung tâm của Thủ đô.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công thương Lào tổ chức, trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” số 14.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại sự kiện.

Lễ khai mạc do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khamphao Ernthavanh chủ trì.

Tham dự sự kiện có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, đơn vị của Việt Nam và Lào.

Gạo nếp, bia, trà Lào hội tụ cùng đặc sản Việt

Điểm đáng chú ý của Tuần lễ là người tiêu dùng không chỉ được xem hàng hóa mà còn có cơ hội tiếp cận trực tiếp các sản phẩm đặc trưng của hai nước trong cùng một không gian.

Đa dạng các sản phẩm đặc sản Lào được giới thiệu tại Tuần lễ.

Tại khu vực đặc sản Lào, nhiều sản phẩm được quảng bá như gạo nếp Yodsam, Champahom; thịt trâu Laofood, thịt bò Deejai; chè cổ thụ Lanxiang, Xiêng Khoảng, Somnuek; bia Lào, tinh dầu, khăn và cà-vạt.

Đây đều là những sản phẩm đặc trưng của Lào được lựa chọn để giới thiệu tới người tiêu dùng Hà Nội và du khách tham quan, mua sắm.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào.

Ở chiều ngược lại, không gian hàng Việt quy tụ sản phẩm từ nhiều vùng, miền như chả cốm Việt Hương, bánh chả Hà Nội, ô mai Hồng Lam, tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu, nước mắm Luận Nghiệp, kẹo cu đơ Lệ Phương, muối tôm Kim Giang, lạp sườn Tùng Dương, đông trùng hạ thảo Sukova, các sản phẩm từ dừa của Lương Quới và mỹ phẩm thuần chay của HTX Hà Nội Xanh.

Không gian hàng Việt quy tụ các sản phẩm được lựa chọn từ nhiều vùng, miền của Tổ quốc.

Với người tiêu dùng Thủ đô, điểm thú vị nhất là có thể nhìn thấy sự khác biệt về sản phẩm, hương vị và câu chuyện văn hóa của hai nước trong cùng một không gian.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc "Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào".

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, mỗi sản phẩm không chỉ có giá trị thương mại mà còn gắn với vùng đất, con người và văn hóa của mỗi nước.

Theo Thứ trưởng, đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng cũng là cách để người dân hai nước hiểu nhau hơn. Những kết nối được hình thành tại Tuần lễ cần tiếp tục được duy trì, qua đó đưa sản phẩm Việt Nam và Lào đến gần người tiêu dùng và mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với phía Lào để thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng các kênh tiếp cận thị trường của hai nước.

Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ nước CHDCND Lào phát biểu tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào.

Cũng tại sự kiện, Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho rằng, Tuần lễ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Lào đang tích cực triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Đại sứ, việc đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ và kết nối trực tiếp, sẽ giúp biến các thỏa thuận hợp tác thành những hoạt động cụ thể trên thị trường. Qua đó, Tuần lễ không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn mở thêm các kênh kết nối thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, đây là lần đầu các sản phẩm đặc sản, độc đáo của Việt Nam và đặc sản Lào cùng được giới thiệu trong một không gian chung tại tuyến phố trung tâm của Thủ đô.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng, sự hiện diện của sản phẩm hai nước vừa giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, vừa tạo điểm kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường.

Theo ông Linh, sự hiện diện của sản phẩm hai nước vừa giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, vừa tạo điểm kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường.

Đặc biệt, với doanh nghiệp Lào, đây là cơ hội các sản phẩm đặc sản Lào tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam, tìm hiểu nhu cầu thị trường và kết nối với các đối tác trong nước. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ hội đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam.

Hàng Việt có thêm nguồn lực tiếp cận người mua

Trước lễ khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “Sức sống hàng Việt”.

Theo biên bản, hai bên sẽ phối hợp quảng bá sản phẩm Việt, kết nối hàng Việt với người tiêu dùng và các kênh phân phối trong nước.

Các hoạt động cũng tập trung vào những vấn đề đang ngày càng quan trọng với doanh nghiệp và chủ thể sản xuất như chuyển đổi số, thương mại điện tử, livestream, xây dựng thương hiệu và truyền thông số.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ kết nối chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và mạng lưới khởi nghiệp trẻ để hỗ trợ các chủ thể sản xuất, kinh doanh.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “Sức sống hàng Việt” của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ.

Theo ông Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ, thế mạnh của Đoàn là mạng lưới đoàn viên, thanh niên tại các bộ, ngành, địa phương cùng khả năng kết nối lực lượng trẻ trong truyền thông, công nghệ và khởi nghiệp.

Đây là nguồn lực có thể được huy động để giới thiệu sản phẩm Việt, hỗ trợ truyền thông số và kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP với người tiêu dùng.

“Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn đưa sức trẻ, mạng lưới và các nguồn lực của thanh niên vào những hoạt động cụ thể, từ truyền thông sản phẩm đến kết nối các chủ thể sản xuất, kinh doanh với thị trường”, ông Tùng nói.

Việc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ vì vậy bổ sung thêm lực lượng và cách thức quảng bá cho chương trình “Sức sống hàng Việt”, đồng thời gắn hoạt động của đoàn viên, thanh niên với việc giới thiệu sản phẩm và phát triển thị trường trong nước.