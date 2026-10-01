Huế sắp khởi công phục hồi, tu bổ di tích Đại Cung Môn và Điện Thoại Thánh

Trong giai đoạn từ năm 2026 - 2030, thành phố Huế dự kiến thực hiện 27 dự án phục hồi, trùng tu, tu bổ các di tích với tổng vốn đầu tư khoảng trên 1.590 tỷ đồng. Riêng năm 2026 thành phố triển khai 11 dự án phục hồi, tu bổ, tôn tạo di tích.

Trong đó có 2 di tích sắp khởi công với số vốn đầu tư lớn là Đại Cung Môn trong Đại Nội Huế và Điện Thoại Thánh thuộc quần thể di tích lăng Vua Gia Long. Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, hai di tích dự kiến được khởi công phục hồi, tu bổ, tôn tạo vào tháng 11/2026.

Việc phục hồi, trùng tu góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Ảnh minh họa: Th. Nguyên

Dự án phục hồi di tích Đại Cung Môn có kinh phí hơn 64 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2030. Đại Cung Môn là cổng chính của Tử Cấm Thành thuộc Đại Nội Huế. Công trình được xây dựng dưới triều vua Minh Mạng năm 1833, tuy nhiên, chiến tranh đã khiến công trình bị phá hủy vào năm 1947, dấu tích còn lại là nền móng.

Dự án tu bổ, phục hồi thích nghi Điện Thoại Thánh thuộc quần thể di tích lăng vua Gia Long có kinh phí hơn 73 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2026-2030. Di tích Điện Thoại Thánh, là nơi thờ tự mẹ Vua Gia Long. Đến nay, nhiều công trình trong quần thể di tích lăng vua Gia Long đã được đầu tư tu bổ, phục hồi nhưng di tích Điện Thoại Thánh vẫn trong tình trạng sụp đổ, hoang phế.

Nhiều di tích quan trọng dưới triều Nguyễn cũng đã và đang được phục hồi, trùng tu như: Điện Cần Chánh có kinh phí gần 200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029; di tích Quốc Tử Giám, kinh phí hơn 108 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029...

Từ trước đến nay, thành phố Huế đã đầu tư gần 4.800 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo hơn 200 hạng mục di tích; trong đó phần lớn di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Ngoài góp phần phục hồi, trùng tu, bảo quản di tích, các dự án còn giúp phát huy giá trị di tích. Trong 9 tháng năm 2026, các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý đã đón hơn 2,8 triệu lượt khách, cả năm dự kiến sẽ đón khoảng trên 3,2 triệu lượt khách...