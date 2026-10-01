Hội sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026: Mở không gian đọc, kết nối tri thức số

Độc giả thiếu nhi trải nghiệm không gian Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: BTC

Khám phá Hà Nội qua những trang sách

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 là hoạt động văn hóa đọc thường niên, thiết thực chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026). Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 2-10 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 diễn ra từ ngày 1-10 đến ngày 4 -10 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, quy tụ 31 đơn vị xuất bản, phát hành. Từ những giá trị văn hóa của Thăng Long - Hà Nội đến tri thức khoa học, công nghệ và đời sống đương đại, Hội sách mở ra nhiều trải nghiệm để độc giả vừa đọc, vừa khám phá và tương tác

Điểm nhấn của Hội sách là hai không gian trưng bày chuyên đề “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Tại không gian “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội”, hàng trăm tên sách tiêu biểu, trong đó có các ấn phẩm thuộc Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”, “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, giúp bạn đọc tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học và các danh nhân khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội.

Tham dự Hội sách Hà Nội năm 2026, độc giả có cơ hội tìm hiểu “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”. Ảnh: Mộc Miên

Không gian này còn giới thiệu tư liệu về Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ... Những hoạt động trực tiếp, giàu tính tương tác được kỳ vọng tạo thêm sức hấp dẫn đối với học sinh, sinh viên và các gia đình.

Trong đó, không gian “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” đưa độc giả đến gần hơn với sách điện tử và những ứng dụng công nghệ trong hoạt động đọc. Bạn đọc có thể trải nghiệm nền tảng sách điện tử trên máy tính bảng, điện thoại, máy tính xách tay; tìm hiểu cách khai thác kho nội dung số với giao diện thuận tiện, dễ sử dụng.

Nhiều đầu sách thuộc đa dạng lĩnh vực được giới thiệu tại Hội Sách Hà Nội năm 2026. Ảnh: Alpha Books

Đặc biệt, “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi” giới thiệu các xuất bản phẩm về khoa học cơ bản, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, học máy, dữ liệu lớn, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, an ninh mạng, công nghệ 4.0, Internet vạn vật, blockchain và các công nghệ mới nổi.

Sự kết hợp giữa sách in và sách số, giữa không gian văn hóa truyền thống và trải nghiệm công nghệ giúp Hội sách mở rộng cách tiếp cận độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người đang hình thành thói quen tiếp nhận tri thức trên nhiều nền tảng.

Nhiều cuộc gặp gỡ dành cho độc giả yêu Hà Nội

Bên cạnh các không gian chuyên đề, chuỗi tọa đàm, giao lưu và giới thiệu sách là điểm hẹn dành cho những độc giả muốn tìm hiểu Hà Nội qua những câu chuyện, ký ức và góc nhìn riêng.

Các chương trình nổi bật tại Hội sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026. Ảnh: BTC

Sáng 3-10, tọa đàm “Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ”, ra mắt và giới thiệu cuốn “Dấu vân tay của phố” của nhà văn Nguyễn Trương Quý, đưa độc giả khám phá Hà Nội qua những không gian, khu phố, tuyến đường, dòng sông và các lớp ký ức văn hóa.

Chiều cùng ngày, độc giả nhỏ tuổi có thể tham gia chương trình “Dạo quanh ‘Hà Nội của tớ’”, khám phá Hà Nội qua cuốn sách tranh “Hà Nội của tớ - My Hanoi của tác giả Phương Vũ. Tối 3-10, chương trình “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” tiếp tục mở ra góc nhìn về Thủ đô qua các tác phẩm của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài.

Sáng 4-10, tọa đàm “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” mang đến một cách tiếp cận khác về Hà Nội. Từ hành trình 10 năm của Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội và cuốn sách cùng tên, các diễn giả chia sẻ cách lưu giữ ký ức đô thị qua nét vẽ, câu chuyện và ẩm thực; từ món ăn, người làm nghề, gánh hàng đến những không gian, nếp sống đặc trưng của phố cổ.

Chiều 4-10, chương trình giao lưu, giới thiệu sách “Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới” (The Next Day) của tác giả Melinda French Gates truyền cảm hứng về sự thay đổi trong đời sống đương đại.

Ngoài ra, tại các gian hàng còn diễn ra thường xuyên các hoạt động tương tác như “Tự tay dán vỏ quả địa cầu” giúp trẻ em tiếp cận kiến thức địa lý trực quan, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các nhà xuất bản.

Với sự đa dạng về nội dung và hình thức, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 hướng tới lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời, đồng thời tăng cường kết nối giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.