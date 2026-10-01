Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 850 năm ngày mất Danh nhân Tô Hiến Thành

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 29/9/2026 về xây dựng Hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh, cùng kỷ niệm 850 năm ngày mất Danh nhân lịch sử, văn hóa Tô Hiến Thành (1179 - 2029).

Việc xây dựng Hồ sơ nhằm khẳng định vị trí, công lao, tầm ảnh hưởng của Danh nhân Tô Hiến Thành trong lịch sử, văn hóa Việt Nam; tôn vinh những giá trị tiêu biểu về tư tưởng, chuẩn mực quản trị quốc gia, tầm nhìn chiến lược trong bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước.

Tượng danh nhân Tô Hiến Thành trong khuôn viên đền Văn Hiến, xã Ô Diên, Hà Nội. Ảnh: Thanh Vân

Hồ sơ cũng hướng tới làm nổi bật các giá trị về đạo đức công vụ, trách nhiệm chính trị, sự chính trực, liêm khiết, giữ nghiêm kỷ cương phép nước, đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên hết; khả năng truyền cảm hứng về trách nhiệm công dân và phụng sự cộng đồng.

Thông qua việc đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 850 năm ngày mất Danh nhân Tô Hiến Thành, Hà Nội hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ, tinh thần phụng sự và trách nhiệm với quốc gia; phục vụ giáo dục truyền thống, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giàu bản lĩnh văn hóa.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong và ngoài nước trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn liền với Danh nhân, với vương triều nhà Lý trên địa bàn các địa phương liên quan.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế, quảng bá các giá trị văn hóa dân gian Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, năng động, hiếu khách tới bạn bè quốc tế; góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong dòng chảy văn minh nhân loại thông qua ngoại giao văn hóa.

Theo Kế hoạch, thành phố sẽ tập hợp, kiểm kê, sưu tầm, biên dịch, thẩm định và số hóa hệ thống tư liệu liên quan đến thân thế, sự nghiệp, hành trạng, di sản tư tưởng, hệ thống di tích, địa điểm thờ phụng, lễ hội và các hình thức tôn vinh Danh nhân Tô Hiến Thành. Phạm vi khảo sát, thu thập tư liệu được xác định tại Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa và các địa phương liên quan.

Thành phố sẽ xây dựng Hồ sơ khoa học chính thức song ngữ Việt - Anh theo mẫu của UNESCO, hoàn thành hệ thống phim tài liệu, phim khoa học, album ảnh tư liệu, kỷ yếu hội thảo, tọa đàm, các ấn phẩm xuất bản, website, báo cáo điền dã, thư mục tài liệu, báo cáo tổng hợp và thư ủng hộ.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành Hồ sơ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/10/2026; hoàn thiện để gửi qua kênh quốc gia trước ngày 1/12/2026. Trong năm 2027, Thành phố tổ chức quảng bá, vận động ủng hộ Hồ sơ; năm 2028 triển khai các hoạt động phát huy giá trị và tổ chức Lễ vinh danh cùng Kỷ niệm 850 năm ngày mất vào năm 2029, khi có Nghị quyết của UNESCO.