Tạp chí du lịch Mỹ giới thiệu Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho du khách tuổi 50

Theo Travel + Leisure, bước vào tuổi 50, nhu cầu du lịch của nhiều người có sự thay đổi. Thay vì tìm cách khám phá thật nhiều địa danh trong thời gian ngắn, du khách có xu hướng dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng không gian, tìm hiểu văn hóa, mở rộng hiểu biết và kết nối với gia đình, người thân.

Chuyên gia du lịch Laura Asilis, cố vấn thuộc danh sách A-List của Travel + Leisure, khái quát xu hướng này bằng việc đề cao “chiều sâu thay vì số lượng”, hướng tới những hành trình có mục đích và ý nghĩa hơn.

Du khách quốc tế tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội. Ảnh: Thế Vũ

Trong cách tiếp cận này, Việt Nam có nhiều lợi thế khi sở hữu hệ trải nghiệm đa dạng, từ các đô thị giàu dấu ấn lịch sử đến những vùng thiên nhiên rộng lớn. Du khách có thể tìm hiểu kiến trúc, lịch sử, đời sống địa phương, thưởng thức cà phê hay khám phá những câu chuyện gắn với văn hóa bản địa. Sự đa dạng này cho phép một hành trình kết hợp nhiều lớp trải nghiệm thay vì chỉ tập trung vào một loại hình du lịch.

Ẩm thực cũng được xem là một phần quan trọng trong trải nghiệm khám phá Việt Nam. Thay vì chỉ thưởng thức món ăn như một hoạt động bên lề, du khách có thể tiếp cận ẩm thực như một cách tìm hiểu văn hóa thông qua hương vị đặc trưng, phương thức chế biến và không gian ăn uống gắn với đời sống địa phương. Những trải nghiệm đời thường, được cảm nhận chậm rãi, có thể trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi.

Với du khách yêu thích thiên nhiên, Travel + Leisure gợi ý kết hợp hành trình khám phá Việt Nam với chuyến du thuyền trên Vịnh Hạ Long. Giữa không gian biển và những dãy núi đá vôi đặc trưng, hành trình trên vịnh vừa mang đến cơ hội chiêm ngưỡng cảnh quan từ một góc nhìn khác, vừa tạo khoảng thời gian thư giãn sau các hoạt động khám phá văn hóa, lịch sử.

Một trải nghiệm được Travel + Leisure gợi ý là kết hợp hành trình khám phá Việt Nam với chuyến du thuyền trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Trong bức tranh rộng hơn của Đông Nam Á, hành trình được Travel + Leisure giới thiệu còn kết nối Việt Nam với Campuchia và Lào. Chuyên gia du lịch Marni Granston gợi ý du khách dành khoảng 3-4 ngày trên sông Mekong để khám phá các ngôi làng, khu chợ và đời sống của cộng đồng ven sông. Cách di chuyển chậm rãi này tạo điều kiện để du khách quan sát và cảm nhận rõ hơn nhịp sống địa phương, đồng thời bổ sung chiều sâu cho hành trình xuyên khu vực.

Travel + Leisure nhấn mạnh, với sự giao thoa giữa lịch sử, văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên, Việt Nam có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một hành trình cho du khách ở độ tuổi 50, từ khám phá đến nghỉ ngơi, từ trải nghiệm đời sống địa phương đến những khoảng lặng giữa thiên nhiên.