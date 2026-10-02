Khán giả phản ứng khi NSƯT Hữu Châu đòi cưới NSND Kim Xuân

Khoảnh khắc NSƯT Hữu Châu bất ngờ đòi cưới NSND Kim Xuân đang nhận được sự thích thú từ khán giả. Không chỉ bật cười trước màn đối đáp đầy ngẫu hứng của hai nghệ sĩ, cư dân mạng còn thi nhau để lại những bình luận hài hước, cho rằng NSƯT Hữu Châu đúng là “không đùa được” khi nhìn thấy một người đẹp.

Cụ thể, trong lúc NSND Kim Xuân đang chụp hình chuẩn bị cho một dự án mới, NSƯT Hữu Châu tiến vào và dành cho đàn chị lời khen đầy bất ngờ: “Nè, nếu mà chưa có chồng là anh cưới đó. Đẹp quá à”. Câu nói khiến những người có mặt bật cười, đồng thời tạo nên một khoảnh khắc đời thường vô cùng duyên dáng giữa hai nghệ sĩ.

NSƯT Hữu Châu bất ngờ đòi cưới NSND Kim Xuân trong hậu trường một buổi chụp ảnh chuẩn bị cho dự án mới. Nguồn: Ảnh chụp màn hình TikTok NSND Kim Xuân FC.

Ngay sau khi được chia sẻ, màn đòi cưới này nhanh chóng trở thành điểm khiến khán giả thích thú. Nhiều người cho rằng NSƯT Hữu Châu không cần chuẩn bị kịch bản vẫn có thể tạo ra tiếng cười nhờ cách nói chuyện tự nhiên, thẳng thắn và có phần “tấn công” quá nhanh.

Một số khán giả hài hước trêu nam nghệ sĩ rằng chỉ cần thấy NSND Kim Xuân đẹp là lập tức “chốt đơn”. Có người còn phụ họa: “Cưới liền đi anh Châu ơi”, “Anh Châu chịu chơi quá”, “Thấy đẹp là phải nói liền”, “Chú Châu tán tỉnh mà duyên quá”, “Đúng là nghệ sĩ hài, nói câu nào cũng khiến người ta bật cười”.

Nhiều khán giả bật cười trước khoảnh khắc hài hước của NSƯT Hữu Châu.

Bên cạnh những bình luận dành cho NSƯT Hữu Châu, nhiều khán giả cũng dành lời khen cho NSND Kim Xuân. Ở tuổi 70, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái cuốn hút mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Chính điều này khiến lời khen của NSƯT Hữu Châu càng được cư dân mạng hưởng ứng.

Đáng chú ý, phần đông ý kiến đều nhìn nhận đây là một màn trêu đùa vui vẻ giữa những đồng nghiệp thân thiết. Khán giả thích thú không chỉ vì câu nói đòi cưới bất ngờ mà còn bởi sự tự nhiên, thoải mái của hai nghệ sĩ gạo cội.

Số đông cũng dành sự ngưỡng mộ cho nhan sắc, tình yêu nghệ thuật của NSND Kim Xuân ở tuổi 70.

Một khoảnh khắc rất ngắn nhưng đủ khiến cư dân mạng có thêm một chủ đề để “bắt trend”. Và có lẽ với NSƯT Hữu Châu, chỉ cần nhìn thấy NSND Kim Xuân đẹp quá thì chuyện đòi cưới cũng chẳng cần suy nghĩ lâu!