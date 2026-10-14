Những nhịp cầu ý nghĩa

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Lâm Quốc Toàn (bìa phải) thăm hỏi người dân ấp Hòa Lợi trong ngày khánh thành cầu Kênh 6.

Tại lễ khánh thành cầu Kênh 6, ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, từng dòng người, xe máy nối nhau qua cầu mới trong niềm phấn khởi. Với người dân địa phương, cây cầu không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn mà còn giúp vận chuyển nông sản, kết nối hoạt động sản xuất, giao thương. Cầu Kênh 6 là công trình thuộc các hoạt động Tết quân - dân năm 2027 của tỉnh, với tổng kinh phí 632 triệu đồng do Hội Nông dân tỉnh phối hợp vận động tài trợ. Cầu dài 39m, rộng 3,5m, tải trọng thiết kế 3,5 tấn.

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Lộc Nguyễn Minh Khoa cho biết: “Hơn 200 ngày công của lực lượng quân sự xã, chính quyền và nhân dân địa phương góp phần đưa công trình hoàn thành theo kế hoạch. Chúng tôi rất trân quý sự hỗ trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm và người dân. Cây cầu hôm nay không chỉ nối đôi bờ kênh mà còn nối kết nghĩa tình quân - dân, góp thêm động lực để địa phương tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc”.

Giao thông thuận lợi là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện đời sống người dân. Khi cầu chưa đáp ứng nhu cầu, việc vận chuyển nông sản gặp trở ngại, chi phí đi lại tăng, khả năng kết nối với thị trường bị hạn chế.

Từ thực tiễn đó, việc vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn không chỉ mang ý nghĩa dân sinh mà còn góp phần tạo nền tảng phát triển kinh tế địa phương. Trong quá trình này, Hội Nông dân tỉnh phát huy vai trò tập hợp, kết nối các nguồn lực xã hội, phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan, đưa những công trình thiết thực đến nơi người dân đang cần.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Cọp nói: “Mỗi công trình là một phần việc thiết thực hướng về cơ sở, thể hiện vai trò của tổ chức hội trong chăm lo đời sống hội viên, góp sức xây dựng nông thôn mới”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Nông dân tỉnh phối hợp vận động xây dựng, đưa vào sử dụng 7 cầu giao thông nông thôn tại các xã Thoại Sơn, Tri Tôn, Định Hòa, Tân Hội, Thạnh Lộc và Gò Quao, với tổng kinh phí tài trợ 2,9 tỷ đồng. Mỗi công trình có kinh phí xây dựng từ 300 - 700 triệu đồng.

Thông qua việc phối hợp vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội góp phần bổ sung nguồn lực cho những công trình mà địa phương và người dân khó có thể tự thực hiện trong thời gian ngắn. Bên cạnh nguồn tài trợ, cán bộ, hội viên nông dân và người dân địa phương còn đóng góp ngày công, tạo sự gắn kết giữa chủ trương phát triển hạ tầng với nhu cầu và trách nhiệm của cộng đồng.

Vừa khánh thành, đưa vào sử dụng đầu tháng 10/2026, cầu Hưng Phúc 6 - Nghĩa tình Quê hương 55 - Từ Bi số 72 tại xã Tân Hội có kinh phí xây dựng 400 triệu đồng do Hội Nông dân tỉnh vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hội Nguyễn Minh Ngọc nói: “Cây cầu tạo thuận lợi cho học sinh đến trường, người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Đằng sau công trình là sự đóng góp của các nhà tài trợ, những người kết nối nguồn lực và sự chung sức của nhân dân”.