Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn thăm, chúc mừng Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ Hội nông dân tỉnh.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi chúc mừng.

Tiếp Đoàn có đồng chí Triệu Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội Nông dân tỉnh trong công tác tập hợp, đoàn kết hội viên, hướng hoạt động về cơ sở, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp tổ chức và yêu cầu chuyển đổi số đặt ra những nhiệm vụ mới, đòi hỏi các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ Hội nông dân tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục quan tâm vận động, hỗ trợ hội viên chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về điều kiện sinh thái, nguồn lực và con người của địa phương để nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, có sức lan tỏa, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân.

Cùng với đó, Hội cần chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hội viên, đổi mới phương thức tập hợp, vận động nông dân tham gia tổ chức Hội phù hợp với sự dịch chuyển lao động và những thay đổi về cơ cấu dân số. Việc tham gia Hội cần gắn với bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, tạo điều kiện để nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cũng lưu ý Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế của địa phương về giao thông, du lịch và các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng; đẩy mạnh hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, giữ vững tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội, chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí khẳng định, Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân; đồng thời thông tin về dự kiến tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xem xét những vấn đề đặt ra trong công tác Hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nông dân.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cùng các đồng chí trong Đoàn công tác đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Triệu Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Triệu Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh bày tỏ mong muốn Hội Nông dân tỉnh tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp của các cấp, các ngành. Đây là động lực để các cấp Hội tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.