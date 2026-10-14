Lốc xoáy gây thiệt hại nhiều quán kinh doanh ven biển Quảng Trị

Chiều 14/10, ông Phan Ngọc Khoa, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại tài sản của các hộ kinh doanh ven biển.

Lốc xoáy gây thiệt hại các hàng quán kinh doanh ven biển. Ảnh: UBMTTQ xã Vĩnh Hoàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, lốc xoáy xảy ra tại thôn Bắc Vĩnh Thái làm hư hỏng mái lợp của nhiều quán kinh doanh tại bãi biển Thái Lai.

Một số quán bị tốc mái, nhiều tấm lợp bị hư hỏng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân. Ước tính, tổng thiệt hại về tài sản của các hộ kinh doanh hơn 150 triệu đồng.

Chính quyền địa phương kiểm tra tình hình, thăm hỏi, động viên các hộ dân. Ảnh: UBND xã Vĩnh Hoàng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã Vĩnh Hoàng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình, nắm bắt mức độ thiệt hại, thăm hỏi, động viên các hộ bị ảnh hưởng.

Đồng thời, địa phương chỉ đạo lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ người dân thu dọn, khắc phục hậu quả, sửa chữa lều quán, từng bước ổn định hoạt động kinh doanh và đời sống.