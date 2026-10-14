Hải Phòng: Xe chuyên dụng lật nghiêng khi kiểm tra cầu Niệm, nhiều hạng mục bị hư hỏng

Ngày 14/10, Sở Xây dựng Hải Phòng có Văn bản số 12266/SXD-QLHTKT báo cáo UBND thành phố về tình hình diễn biến và kết quả xử lý ban đầu sự cố xe chuyên dụng kiểm tra cầu bị lật nghiêng trên cầu Niệm vào chiều 13/10.

Hiện trường xe chuyên dụng kiểm tra cầu bị lật nghiêng trên cầu Niệm chiều 13/10.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hải Phòng, vụ việc xảy ra trong quá trình Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng và Thương mại số 909 (nhà thầu thực hiện bảo dưỡng thường xuyên) kiểm tra kỹ thuật định kỳ cầu Niệm (công trình vượt sông Lạch Tray, nối liền phường Kiến An và phường An Biên).

Trong khi di chuyển cần vươn để kiểm tra khu vực gầm cầu, xe chuyên dụng bị mất thăng bằng dẫn đến lật nghiêng trên mặt cầu, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng tới một số hạng mục công trình.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an thành phố, Công an các phường Kiến An, An Biên và các đơn vị quản lý, bảo trì bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông cả trên đường bộ và đường thủy.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình cùng nhà thầu tập trung phương tiện, nhân lực triển khai công tác cứu hộ, giải phóng hiện trường.

Đến sáng 14/10, giao thông qua cầu Niệm đã bình thường trở lại.

Đến khoảng 24h ngày 13/10/2026, lực lượng cứu hộ đã nâng và di dời thành công xe kiểm tra cầu khỏi vị trí gặp nạn; hoạt động lưu thông qua cầu Niệm đã trở lại bình thường.

Sở Xây dựng cho biết sự cố không gây thiệt hại về người. Về tài sản và kết cấu công trình, qua kiểm tra sơ bộ ghi nhận: Một khoang lan can thép dài 2m bị hư hỏng, một thanh treo cầu bị cong và bong tróc lớp sơn tại một số vị trí trên dầm thép.

Hiện Sở Xây dựng đang chỉ đạo Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình và nhà thầu khẩn trương phối hợp cùng đơn vị tư vấn kiểm định chuyên ngành cầu tổ chức kiểm tra chi tiết, đánh giá toàn diện mức độ an toàn chịu lực của công trình để xây dựng phương án sửa chữa dứt điểm các hạng mục bị ảnh hưởng.

Chiều 14/10, lực lượng chức năng đã xử lý, khắc phục một số hạng mục bị ảnh hưởng.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình và người tham gia giao thông, trong thời gian kiểm tra, đánh giá kỹ thuật, Sở Xây dựng tạm thời cấm xe container lưu thông qua cầu Niệm cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Duy Thanh