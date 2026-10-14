Đồng Nai tham gia nhiều hoạt động tại Hội nghị thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo Việt Nam

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Võ Hoàng Khai tham quan triển lãm các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo tại hội nghị. Ảnh: CTV

Với chủ đề “Hội tụ nguồn lực - Những dòng chảy đổi mới sáng tạo mới: Việt Nam trong tâm điểm tái định hình toàn cầu”, VIS 2026 hướng đến kết nối nguồn lực Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ sở nghiên cứu.

VIS 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 15-10, với các hoạt động: trưng bày, triển lãm về giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo từ các hiệp hội, doanh nghiệp, các trung tâm ươm tạo trong nước và quốc tế; hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối giao thương; hội nghị làn sóng công nghệ lõi: định hình công nghiệp tương lai…

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Võ Hoàng Khai và các đại biểu tham gia các phiên diễn đàn tại hội nghị. Ảnh: CTV

Đoàn Đồng Nai tham dự hội nghị do Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai dẫn đầu. Đoàn đã tham gia nhiều hoạt động tại sự kiện, trong đó có các diễn đàn về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hoạt động tập huấn đổi mới sáng tạo trong khu vực công trong khuôn khổ hội nghị.