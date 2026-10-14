Chi hội Nữ trí thức các cơ quan khối Đảng thành phố họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức các cơ quan khối Đảng thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Nguyễn Thị Huệ và các ủy viên Ban chấp hành, hội viên chi hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức các cơ quan khối Đảng thành phố phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, hội viên phụ nữ được ôn lại truyền thống và ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam, ôn lại tinh thần kiên trung, bất khuất của những nữ anh hùng hào kiệt từ thời dựng nước đến các thế hệ phụ nữ kiên cường trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam gắn liền với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã trao tặng: “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”.

Trong thời kỳ đổi mới, phát huy truyền thống vẻ vang đó, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ tại các cơ quan khối Đảng thành phố Đồng Nai nói riêng đã không ngừng nỗ lực vươn lên, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, các chị vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực tham mưu chuyên môn và chuyển đổi số; năng động, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; đẩy mạnh thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và giữ gìn hạnh phúc gia đình, đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh chung của cơ quan, đơn vị và thành phố Đồng Nai.

Đồng chí Trần Thị Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Đồng Nai, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Đồng Nai nói chuyện truyền thống tại hội nghị.

Trọng tâm của hội nghị là nội dung nói chuyện chuyên đề “Sáng ngời bản lĩnh phụ nữ kháng chiến: Giá trị soi đường và hành động của nữ cán bộ khối Đảng thời kỳ mới” do đồng chí Trần Thị Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Đồng Nai, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Đồng Nai trình bày.

Những câu chuyện kể xúc động, hiện rõ ký ức về những ngày tháng khốc liệt ở trong các trại tù của chế độ Mỹ - ngụy, một nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường, gan dạ, không chịu khuất phục trước kẻ thù gian ác, tàn bạo mà đã cùng các cựu tù đấu tranh kiên cường trong quá trình bị giam giữ, tra tấn từ trại giam Thủ Đức, Chí Hòa cho đến chuồng cọp Côn Đảo và Nhà lao Tân Hiệp. Cuộc đời hoạt động cách mạng đậm dấu ấn hào hùng của bà đã lan tỏa tấm gương về một người cộng sản trung kiên, bất khuất, đạo đức cách mạng sáng ngời cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phụ nữ tiếp bước phấn đấu, học tập và noi theo.

Ban Chấp hành Chi hội Nữ trí thức các cơ quan khối Đảng thành phố chụp hình lưu niệm với đồng chí Trần Thị Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Đồng Nai, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Đồng Nai.