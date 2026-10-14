Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển du lịch bền vững

Chiều 14/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị “Du lịch xanh Đà Nẵng - Xu hướng và giải pháp phát triển bền vững”, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, hiệp hội, chuyên gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm đưa định hướng phát triển du lịch xanh vào thực tiễn hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoài An Phó giám đốc Sở VH,TT&DL TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, Sở đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm tác động môi trường trong du lịch; đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng như “Clean Up Son Tra”, “Clean Up Danang – Go Green Stay Green”, “Lặn biển nhặt rác, giải cứu san hô”, “Đổi rác lấy cây xanh”, “Rừng ơi, thở đi”, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp, người dân và du khách.

Bên cạnh đó là thúc đẩy thực hành xanh tại cơ sở, tập trung giảm nhựa dùng một lần, thay thế vật liệu thân thiện môi trường, giảm vật dụng nhựa và hạn chế rác thải trong hoạt động lưu trú, sự kiện.

Tháng 8/2026, thành phố công bố Bộ tiêu chí Cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng (Da Nang Green Stay), tạo khung hướng dẫn để cơ sở lưu trú cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, quản lý tài nguyên, giảm chất thải và từng bước xây dựng mô hình kinh doanh xanh, bền vững.

Những hoạt động này cho thấy chuyển đổi xanh trong du lịch Đà Nẵng đang từng bước đi vào thực tiễn. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến sâu rộng, quá trình này cần được triển khai đồng bộ hơn, đồng thời gắn với hiệu quả vận hành và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.

Du khách nước ngoài thích thú khi trải nghiệm tại các điểm đến ở TP Đà Nẵng.

Theo Sở VH,TT&DL TP Đà Nẵng, sau khi kết thúc hội nghị, ngành Du lịch thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyển hóa các nội dung trao đổi, khuyến nghị và giải pháp thành các nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào 3 định hướng lớn: hoàn thiện tiêu chí và từng bước hình thành hệ thống mô hình du lịch xanh; chuyển từ “tuyên truyền” sang “hỗ trợ thực hành”; tăng cường kết nối, phối hợp và lan tỏa thực hành xanh.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL TP Đà Nẵng nhấn mạnh Hội nghị tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, có trách nhiệm và bền vững, trong đó bảo vệ môi trường không tách rời phát triển kinh tế du lịch mà trở thành một bộ phận của năng lực cạnh tranh điểm đến.

Mục tiêu hướng đến không chỉ là một Đà Nẵng xanh hơn về môi trường, mà là một điểm đến xanh trong quản trị, xanh trong vận hành, xanh trong sản phẩm và xanh trong trải nghiệm, từng bước nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đà Nẵng tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu phát triển, phát huy vai trò là một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia đã được xác định theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và các quy hoạch du lịch.