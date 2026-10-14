VIDEX Cambodia 2026: Nhịp cầu giao thương Việt Nam - Campuchia

Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam - Campuchia 2026 (VIDEX Cambodia 2026) diễn ra từ ngày 14 đến 17/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương (Koh Pich), Thủ đô Phnôm Pênh, với không gian trưng bày trên 10.000m².

Hội chợ do Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức; Tổng cục Công nghiệp quốc phòng là cơ quan thường trực Ban Tổ chức.

Các khách mời tham dự tại lễ khai mạc.

Dự Lễ khai mạc, về phía Việt Nam có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia. Về phía Campuchia có Đại tướng Tan Thanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Bộ Thương mại, Bộ Kinh tế và Tài chính, Phòng Thương mại Campuchia cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Thương mại song phương tăng trưởng ổn định

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố; hợp tác quốc phòng, an ninh giữ vai trò trụ cột; hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, du lịch được đẩy mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ khai mạc.

Trước những thách thức an ninh mới nổi ngày càng phức tạp, Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước phối hợp chặt chẽ trong trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại, tham vấn, đào tạo, quản lý và bảo vệ biên giới, cũng như tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia năm 2025 đạt 11,4 tỷ USD, tăng hơn 12% so với năm 2024; 8 tháng đầu năm 2026 đạt gần 8,7 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN và lớn thứ ba thế giới.

Việt Nam có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn khoảng 3,4 tỷ USD; Campuchia có 50 dự án tại Việt Nam với tổng vốn 81,6 triệu USD. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam gắn bó lâu dài với nước bạn, tạo hàng chục nghìn việc làm, đóng góp ngân sách và tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội.

Trong chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 9 và 10/10/2026, hai bên nhất trí đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD.

Theo Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, hội chợ được tổ chức nhiều năm tại Campuchia và trở thành hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm, tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa quân đội, nhân dân và doanh nghiệp mỗi nước. Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước chuẩn bị các hoạt động “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2027).

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc tin tưởng, hội chợ sẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, thúc đẩy liên doanh, liên kết, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc phòng

Nhất trí với những chia sẻ của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc về mục đích Hội chợ và truyền thống hữu nghị giữa hai nước, Đại tướng Tan Thanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, hội chợ là kết quả triển khai Kế hoạch hợp tác quốc phòng Campuchia - Việt Nam năm 2026 trong lĩnh vực kinh tế quốc phòng và tương trợ lẫn nhau, đồng thời cụ thể hóa kết quả Diễn đàn Doanh nghiệp Campuchia - Việt Nam ngày 9/10/2026 tại Phnôm Pênh, do Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì.

Đại tướng Tan Thanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia phát biểu tại lễ khai mạc.

Đại tướng Tan Thanna cho rằng, hội chợ mở ra cơ hội tìm kiếm tiềm năng kinh doanh mới, mở rộng mạng lưới đầu tư giữa khu vực tư nhân hai bên; giúp doanh nghiệp trao đổi về nguồn cung, tìm kiếm đối tác trong những lĩnh vực giàu tiềm năng.

Đại tướng Tan Thanna nhận định, tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh, tác động tới chuỗi cung ứng và quyết định đầu tư. Trong bối cảnh đó, Campuchia và Việt Nam tiếp tục lựa chọn kết nối, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Quan hệ hai nước được củng cố vững chắc về chính trị, quân sự và đạt nhiều kết quả tích cực trong thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân.

Dẫn lời Thủ tướng Hun Manet, Đại tướng Tan Thanna cho biết, lãnh đạo hai nước quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương và tin tưởng mục tiêu hoàn toàn khả thi bởi dư địa hợp tác còn rất lớn. Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc phòng, nhất là công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự, góp phần phát triển lĩnh vực quốc phòng của mỗi nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Hội chợ năm nay quy tụ 150 đơn vị, doanh nghiệp với 241 gian hàng tiêu chuẩn. Khối doanh nghiệp quân đội Việt Nam có 25 đơn vị với 59 gian hàng, gồm các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 5, 7, 9, Tập đoàn Viettel, Ngân hàng MB, các Binh đoàn 15, 16, 20. Khối ngoài quân đội có 98 doanh nghiệp với 143 gian hàng, với các thương hiệu như Vissan, Sacombank, Mỹ Hảo. Phía Campuchia có 27 doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia với 39 gian hàng.

Sản phẩm trưng bày thuộc nhiều ngành hàng: may mặc, gia dụng, cơ khí, chế tạo máy, viễn thông, y tế, ngân hàng, logistics, chế biến nông, lâm sản. Doanh nghiệp được kết nối giao thương trực tiếp tại sự kiện và qua các nền tảng công nghệ.

Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng 20 máy tính xách tay và 7 máy in cho Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia.

Tại Lễ khai mạc, Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng 20 máy tính xách tay và 7 máy in cho Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia. Ban Tổ chức dành hơn 2.000 suất quà là cà phê của Binh đoàn 15, Công ty Cà phê 15 và lương khô của Công ty 22 tặng nhân dân, khách tham quan. Các buổi chiều hằng ngày diễn ra chương trình giao lưu văn hóa, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm thực tế ảo 3D về di sản Việt Nam.

VIDEX Cambodia 2026 được kỳ vọng thúc đẩy giao thương, mở rộng cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp hai nước, hướng tới mục tiêu kim ngạch 20 tỷ USD mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Campuchia đã thống nhất.