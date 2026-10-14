Trung Quốc và Hàn Quốc nối lại tuần tra trên biển Hoàng Hải

Một tàu đánh cá đang rời cảng ở Biển Hoàng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Động thái được đánh giá là dấu hiệu cho thấy lòng tin giữa hai nước đang cải thiện.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc cho biết lực lượng chức năng hai nước bắt đầu tuần tra chung từ ngày 8/10, dự kiến kéo dài đến ngày 17/10. Đây là lần đầu tiên hoạt động này được nối lại kể từ khi bị đình chỉ năm 2022.

Trong đợt tuần tra, cán bộ quản lý nghề cá và thực thi pháp luật trên biển của hai nước sẽ lên tàu của nhau để trao đổi kinh nghiệm, phương thức xử lý vi phạm và tăng cường phối hợp tại hiện trường.

Ông Lu Chao, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh, nhận định việc nối lại hoạt động thực thi pháp luật chung sau 4 năm, trong đó lực lượng hai bên lên tàu của nhau, là điều không phổ biến và phản ánh phần nào mức độ tin cậy giữa Bắc Kinh và Seoul.

Trả lời Global Times ngày 13/10, ông Lu cho rằng hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động khai thác thủy sản hợp pháp tại Hoàng Hải. Theo chuyên gia, thiết lập cơ chế thực thi pháp luật chung không phải thành quả dễ đạt được, đồng thời là bước tiến tích cực trong bối cảnh quan hệ song phương được cải thiện.

Một quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc cũng cho biết chống đánh bắt trái phép là một trong những lĩnh vực ghi nhận kết quả hợp tác sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Đợt tuần tra lần này được kỳ vọng giúp tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Trung Quốc nhiều lần kêu gọi ngư dân tuân thủ quy định pháp luật khi hoạt động trên biển. Tuần tra chung có thể giúp giảm tranh chấp liên quan đến nghề cá, bảo đảm hoạt động khai thác diễn ra đúng quy định và nâng cao hiệu quả ngăn chặn vi phạm.

Trước đó, từ ngày 1/5 đến 16/9, Trung Quốc triển khai chiến dịch thực thi pháp luật trong thời gian cấm đánh bắt tại nhiều vùng biển, trong đó có khu vực gần ranh giới phía Đông của vùng biển áp dụng các biện pháp tạm thời giữa hai nước.

Chiến dịch tập trung xử lý những hành vi vi phạm nghiêm trọng như tổ chức đánh bắt trái phép, đưa tàu cá vào vùng biển bị cấm trước thời điểm mở mùa khai thác và sử dụng xuồng cao tốc công suất lớn để đánh bắt trái phép.

Vùng biển áp dụng các biện pháp tạm thời trên Hoàng Hải là khu vực hai nước thực hiện cơ chế quản lý trong khi tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan đến phân định ranh giới biển. Hoạt động khai thác thủy sản tại đây khiến việc duy trì liên lạc và phối hợp giữa lực lượng chức năng hai bên có ý nghĩa quan trọng.

Tại cuộc họp lần thứ tư về đối thoại và hợp tác hàng hải Trung Quốc - Hàn Quốc, hai bên nhất trí coi các vấn đề trên biển là một phần quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời cam kết xây dựng Hoàng Hải thành “vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác”.

Hai nước cũng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, xử lý phù hợp các bất đồng và thúc đẩy đàm phán phân định ranh giới biển. Những lĩnh vực hợp tác được đề cập còn bao gồm quốc phòng, nghề cá, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, vận tải biển và tìm kiếm cứu nạn.

Theo chuyên gia, chính quyền mới tại Hàn Quốc theo đuổi cách tiếp cận thực tế hơn trong quan hệ với Trung Quốc. Hai nước đã tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau trong vòng vài tháng, tổ chức đối thoại hàng hải và nhanh chóng nối lại tuần tra chung.

Chuyên gia Trung Quốc đánh giá những bước đi này góp phần củng cố lòng tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật, tạo động lực cải thiện quan hệ song phương. Ông Lu nhấn mạnh đối thoại không chỉ giúp giải quyết các vấn đề trên biển mà còn có tác dụng ngăn ngừa bất đồng leo thang thành sự cố nghiêm trọng.

Việc nối lại tuần tra chung vì vậy được kỳ vọng vừa nâng cao hiệu quả chống đánh bắt trái phép, vừa tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài giữa Trung Quốc và Hàn Quốc tại Hoàng Hải.