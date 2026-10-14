Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LINH BẢO)

Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng vì là Đại hội đầu tiên của Hội Nhà báo Thành phố sau khi hợp nhất ba Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong nhiệm kỳ qua, báo chí Thành phố vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa. Các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích; tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng thành phố trong phòng, chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; sắp xếp tổ chức, bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: LINH BẢO)

Báo chí Thành phố kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; lan tỏa những giá trị nhân văn, cổ vũ nhân tố mới, mô hình hay, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị thành phố.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: LINH BẢO)

Hội Nhà báo Thành phố đã có nhiều sáng kiến, mô hình hay trong việc tập hợp đội ngũ những người làm báo, tạo sự đoàn kết, gắn bó, xây dựng môi trường hoạt động Hội lành mạnh; phù hợp yêu cầu chuyển đổi số của báo chí, kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng báo chí. Hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp từng bước được mở rộng; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; phát động hội viên tích cực tham gia các giải báo chí.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: LINH BẢO)

Bên cạnh đó, Hội đã năng động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội của Thành phố, chung tay chăm lo cho người yếu thế, cùng cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu nhân văn "không ai bị bỏ lại phía sau". Đây là những việc làm rất đáng quý, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tình cảm của người làm báo đối với cộng đồng.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, sau hợp nhất ba Hội Nhà báo (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu), Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh có gần 1.700 hội viên; trở thành tổ chức Hội có quy mô lớn nhất cả nước, địa bàn hoạt động rất rộng với bề dày truyền thống và tiềm lực to lớn.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu, trong nhiệm kỳ 2020-2026, Hội Nhà báo thành phố đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức người làm báo. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai kịp thời; 100% hội viên thực hiện nghiêm 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội.

Đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LINH BẢO)

“Điều đáng trân trọng là trong suốt nhiệm kỳ, không có hội viên nào vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến mức phải xử lý kỷ luật. Đây là một kết quả rất đáng tự hào, khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng của những người làm báo thành phố mang tên Bác”, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với hơn 1.000 hội viên, phóng viên tham dự, tập trung vào các nội dung: báo chí đa nền tảng, dữ liệu, AI, podcast, đạo đức nghề nghiệp.

Ban chấp hành Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: LINH BẢO)

Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tiếp tục được duy trì và phát triển; nhiều tác phẩm báo chí của thành phố đã đoạt giải cao tại các giải báo chí Trung ương, các bộ, ngành và khu vực. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, báo chí thành phố đã có nhiều tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia, khẳng định vị thế và chất lượng chuyên môn của đội ngũ người làm báo thành phố mang tên Bác.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị, Hội Nhà báo thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí và công tác Hội; đặc biệt là Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, Chỉ thị 05 ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2026. (Ảnh: LINH BẢO)

Hội cần chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo Thành phố Hồ Chí Minh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên môi trường mạng và các nền tảng số.

Hội Nhà báo Thành phố tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với quá trình sắp xếp hệ thống báo chí của thành phố. Với quy mô gần 1.700 hội viên và 25 Liên chi hội, Chi hội, Hội cần có sự phân công cụ thể, rõ trách nhiệm đối với các Ban chuyên môn, Câu lạc bộ phóng viên chuyên ngành để nhanh chóng ổn định hoạt động của bộ máy mới. Ngoài ra, Hội cần tăng cường sự gắn kết giữa hội viên các đơn vị sau hợp nhất; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Liên chi hội, Chi hội trực thuộc.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao Kỷ niệm chương cho các Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2026 không tái cử. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương những thành tích xuất sắc mà Hội Nhà báo thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đó đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố, tạo động lực, tiền đề vững chắc cho sự phát triển toàn diện của Hội Nhà báo thành phố và đánh dấu một chặng đường phát triển mới của báo chí thành phố trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị, Hội Nhà báo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả lấy hội viên làm trung tâm. Hội phải thực sự là mái nhà chung, đoàn kết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người làm báo, hội viên.

Trao Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho 1 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: LINH BẢO)

Hội phải là cầu nối tin cậy giữa đội ngũ báo chí với cấp ủy chính quyền và nhân dân thành phố; xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh hoạt động hiệu quả; tổ chức bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền pháp luật cho hội viên.

Hội phải xây dựng đội ngũ những người làm báo thành phố “vừa hồng vừa chuyên”, giữ vững được bản lĩnh chính trị kiên định được mục tiêu lý tưởng của Đảng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao, thật sự là lực lượng xung kích tin cậy trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

Đại hội đã bầu ra 13 Ủy viên Ban Chấp hành khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu ra Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên. Theo đó, đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được bầu giữ Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng bầu ra ba Phó Chủ tịch gồm: Nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch chuyên trách; nhà báo Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố; nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng.

Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố được bầu giữ chức Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII gồm 33 đại biểu chính thức và 1 đại biểu đương nhiên.