Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 6, từ trái qua) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ 2, từ trái qua) cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân thành phố. Ảnh: KHÁNH LINH

Bà Lê Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết, bên cạnh những thuận lợi và sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố, hoạt động sản xuất nông nghiệp của nông dân vẫn đối mặt nhiều khó khăn như: giá phân bón tăng cao trong khi giá lúa giảm, khiến chi phí sản xuất tăng, ảnh hưởng đến thu nhập và tâm lý của người nông dân.

Trước tình hình đó, Hội Nông dân thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất; trong đó chú trọng bảo đảm nhu cầu vay vốn, phối hợp doanh nghiệp cung ứng phân bón trả chậm với giá ưu đãi, giúp nông dân giảm chi phí đầu vào.

Bên cạnh hỗ trợ sản xuất, Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh liên kết đào tạo nghề, tạo việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong 9 tháng năm 2026, hội mở 15 lớp đào tạo nghề tại các địa phương, góp phần nâng cao cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập cho nông dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng Hội Nông dân thành phố nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; biểu dương những kết quả đạt được thời gian qua, nhất là các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị Hội Nông dân thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường liên kết, kết nối trong sản xuất; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Qua đó, hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, tạo sinh kế ổn định.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 7, từ phải qua) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ 5, từ phải qua) cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố. Ảnh: KHÁNH LINH

Đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định thanh niên là lực lượng tiên phong, thể hiện khát vọng, tinh thần dám nghĩ, dám làm; là lực lượng quan trọng góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển của thành phố.

Đồng thời đề nghị phong trào thanh niên cần được triển khai sâu rộng, gắn với thực tiễn tại các xã, phường; chú trọng tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho thanh niên, nhất là thanh niên vùng sâu, vùng xa, để các hoạt động của hội lan tỏa rộng khắp.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố. Ảnh: KHÁNH LINH

Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cần lựa chọn những hoạt động trọng tâm, phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình tạo dấu ấn.

Đồng thời, tăng cường kết nối với các tổ chức chính trị - xã hội, mở rộng phạm vi và hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và phát triển thành phố hiện nay và những năm tiếp theo.