Sau khi nghe báo cáo và các đại biểu phát biểu thảo luận, khái quát lại một số nội dung, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Quý 3, toàn hệ thống chính trị đã nỗ lực, quyết liệt triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra với những kết quả rất nổi bật. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện; công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được thực hiện chủ động, gắn xây dựng Đảng với củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng…

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cùng các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để năm 2027 tăng tốc, bứt phá. Tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện; hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: nhandan.vn

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi; tiếp tục xử lý tình trạng chồng chéo, nợ đọng văn bản; kiểm soát chặt chẽ việc phát sinh thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết; nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật và trách nhiệm của người đứng đầu.

Các địa phương phải rất chủ động cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của mình. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%, nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố nội lực và năng lực tự chủ của nền kinh tế; phát triển doanh nghiệp trong nước, nhất là các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng lực công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng. Tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ để có giải pháp hỗ trợ cụ thể.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần quyết liệt hơn nữa trong việc tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công; tạo đột phá trong huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực; bảo đảm phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch, kế hoạch, lợi thế so sánh và liên kết vùng.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là dịp cuối năm, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, đội giá; chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng; đẩy nhanh việc hoàn thiện các quy hoạch chiến lược, dự án năng lượng, hạ tầng trọng điểm; đồng thời, chỉ đạo rà soát tình hình lao động, việc làm, có giải pháp khả thi giải quyết tình trạng thất nghiệp cho hơn 1,6 triệu thanh niên, từng bước đưa lực lượng này trở lại thị trường lao động.

Các cấp, các ngành chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, yếu thế... bảo đảm mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo, thụ hưởng đầy đủ, toàn diện hơn nữa về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục. Thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân tối thiểu 1 lần/năm; chủ động giải quyết triệt để tình trạng thiếu trường, lớp, thiếu giáo viên và sách giáo khoa; đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan, ban đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động, tích cực giải đáp, giải quyết hoặc tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét. Tinh thần chung là tất cả các kiến nghị, đề xuất phải được khẩn trương xem xét, giải quyết, đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng, cụ thể, không để xảy ra chậm trễ…