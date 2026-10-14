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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 14/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến đồng chí Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-hoi-kien-thuong-truc-ban-bi-thu-trung-uong-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-post1141963.vnp