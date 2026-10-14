Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Trước tình trạng số nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của nhiều doanh nghiệp vẫn ở mức cao, BHXH TP Hồ Chí Minh công khai danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH từ 6 tháng trở lên, có số tiền chậm đóng lớn, với tổng số tiền hơn 842,9 tỷ đồng. Số liệu được tính đến hết ngày 30/9/2026, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 8/10/2026.