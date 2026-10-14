Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tiếp Đoàn chuyên gia, học giả Hoa Kỳ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Giáo sư Jonathan Stromseth, chuyên gia Đại học Duke. (Ảnh: Thành Long)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng những kết quả tích cực đạt được tại Hội thảo Sáng kiến Tương lai Việt – Hoa Kỳ năm 2026, được tổ chức tại Học viện Ngoại giao trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Duke.

Thứ trưởng đánh giá cao những đóng góp của Sáng kiến trong việc tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin lẫn nhau và đề xuất các khuyến nghị chính sách thiết thực; đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất và đi vào chiều sâu.

Bày tỏ vui mừng được trở lại Việt Nam và tham dự Hội thảo Sáng kiến Tương lai Việt – Mỹ năm 2026, Giáo sư Jonathan Stromseth đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường trao đổi, đối thoại giữa các cơ quan nghiên cứu, chuyên gia và giới hoạch định chính sách hai nước nhằm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Giáo sư Jonathan Stromseth thông tin về những kết quả nổi bật của Hội thảo, tiến trình triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu và đối thoại chính sách giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Duke, đặc biệt là những kết quả đạt được và các khuyến nghị chính sách được đề xuất tại Hội thảo lần này.

Thay mặt đoàn chuyên gia, học giả Hoa Kỳ, Giáo sư Jonathan Stromseth cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao đã quan tâm, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai Sáng kiến; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của các kênh đối thoại học thuật và chính sách trong việc tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và đề xuất các biện pháp hợp tác cụ thể, thiết thực, góp phần triển khai hiệu quả các cam kết trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thành Long)