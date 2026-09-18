Những người đầu tiên nhận iPhone 18 Pro Max

Người đầu tiên trên thế giới nhận iPhone 18 Pro Max

Ngày 18/9, những chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đầu tiên chính thức đến tay khách hàng tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Nhờ lợi thế múi giờ, Australia là một trong những quốc gia đầu tiên mở bán thế hệ iPhone mới.

Tại Melbourne, Mohit Kalra, một nhà sáng tạo nội dung về công nghệ, đã có mặt trước Apple Store khoảng 2 giờ trước khi cửa hàng mở bán. Anh sau đó trở thành một trong những khách hàng đầu tiên trên thế giới nhận iPhone 18 Pro Max.

Mohit Kalra xếp hàng 2 giờ trước Apple Store, trở thành người đầu tiên được nhân viên Apple Store chào mừng trong ngày mở bán iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Mohit Kalra/X.

“Tôi là người đầu tiên trong hàng. Tôi đã phối màu trang phục của mình để phù hợp với mẫu iPhone 18 Pro Max mới nhất và tốt nhất, màu Burgundy”, Kalra chia sẻ trên X.

Không chỉ đến cửa hàng sớm, Kalra còn là người đầu tiên xếp hàng tại Apple Store và đã đặt trước iPhone 18 Pro Max cùng Apple Watch Ultra mới. Tại Australia, Apple bắt đầu nhận đặt trước iPhone 18 Pro và 18 Pro Max từ 22h ngày 12/9, tương đương 19h cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Khách hàng có thể đặt mua trực tuyến hoặc lựa chọn nhận sản phẩm tại Apple Store. Đến ngày 18/9, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max chính thức lên kệ cùng Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 và AirPods 5.

Mohit Kalra là nhà sáng tạo nội dung chuyên về Apple và công nghệ. Anh thường xuyên thực hiện các video mở hộp, đánh giá sản phẩm mới của Apple, đồng thời quan tâm đến lĩnh vực an ninh mạng và AI.

Tài khoản của Kalra có khoảng 60.000 bài đăng và hơn 7.000 người theo dõi. Trên LinkedIn, anh cho biết có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và từng làm việc tại Red Energy ở Melbourne.

Đây không phải lần đầu Kalra xếp hàng để trở thành một trong những người sớm nhất trải nghiệm iPhone mới. Năm ngoái, anh từng chia sẻ trải nghiệm xếp hàng và mở hộp iPhone 17 tại Australia.

Người Việt dậy sớm xếp hàng dài mua iPhone 18

Không khí tại các điểm bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trở nên sôi động từ sáng sớm 18/9. Nhiều khách hàng đã có mặt trước giờ mở cửa, chờ nhận máy đã đặt trước. Tại các chuỗi bán lẻ lớn như CellphoneS, Viettel Store, Thế Giới Di Động (TopZone) hay FPT Shop, lượng khách đến nhận máy trong đợt đầu khá đông.

Khách xếp thành hàng dài tại Topzone. Ảnh: Thế Giới Di Động

Đúng 8h ngày 18/9, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức được mở bán tại Việt Nam thông qua Apple Store Online cùng các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR). Ngay từ những giờ đầu, sức mua tập trung mạnh vào phiên bản Pro Max, đặc biệt là màu Burgundy mới.

Rất nhiều khách hàng đầu tiên nhận iPhone 18 Pro và Pro Max đã có mặt từ sớm chờ tại cửa hàng CellPhoneS (Số 310 đường Cầu Giấy, Hà Nội) để xếp hàng chờ đến lượt nhận iPhone 18 Pro và Pro Max đầu tiên.

Đúng 8h, cửa hàng CellPhoneS mở cửa để bàn giao những chiếc iPhone 18 Pro và Pro Max đầu tiên tại Việt Nam.

Khách hàng đến đợi lấy máy từ 7h sáng tại CellphoneS. Ảnh: CellphoneS

Chia sẻ trên báo Dân Việt, vợ chồng anh Hải, chị Lan Anh ở Hai Bà Trưng, sắp xếp thời gian đến nhận máy đầu tiên. Trong khi anh Hải mua iPhone 18 Pro Max màu Xanh Băng Thanh thì chị Lan Anh mua bản màu đỏ Burgundy.

Là người đầu tiên bóc seal iPhone 18 Pro Max, chị Lan Anh không dấu khỏi niềm vui mừng: “Rất vui khi là người đầu tiên tại cửa hàng mở hộp iPhone 18 Pro Max 256GB, năm nay có màu đỏ rất đẹp nên tôi chọn”.

"Năm nào iPhone mới ra tôi cũng mua để dùng như một thói quen. Năm nay có màu Xanh hợp với mệnh tôi. Còn người dùng phổ thông như tôi không quá quan trọng đến cấu hình, mức giá tăng ở mức chấp nhận được", anh Hải chia sẻ.

Tại một số cửa hàng bán lẻ trên khu vực phố Nguyễn Khang, Thái Hà, Vọng..., số lượng máy giao ngay khá phong phú. Tuy nhiên người dùng phải mua theo giá "chợ đen" với mức chênh rất cao so với giá niêm yết.

Cụ thể, phiên bản 18 Pro Max màu mận bản dung lượng 256GB được chào bán dao động từ 46-47 triệu đồng. Trong khi mức giá ở các cửa hàng lớn như CellPhoneS, Di Động Việt, Viettel Store... được niêm yết là hơn 41 triệu đồng (chỉ những người đặt trước được nhận sớm).

Tại TP.HCM, điểm trả hàng ở khu vực ga Metro Bến Thành bắt đầu hoạt động từ 7h30. Hệ thống cho biết lượng đặt trước năm nay nghiêng về bản Pro Max, chiếm khoảng 70%, trong đó Đỏ Burgundy và Băng Thanh là hai màu được lựa chọn nhiều. Do lượng sản phẩm được các đại lý phân bổ trong từng đợt không đủ để đáp ứng toàn bộ số đơn đặt trước cùng lúc. Vì vậy, các hệ thống phải chia lịch giao hàng theo từng đợt, đặc biệt với những phiên bản được nhiều khách lựa chọn.