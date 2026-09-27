Thông tin mới về chiếc iPhone đột phá tiếp theo

Ảnh dựng mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản của chuyên gia rò rỉ (leaker) Digital Chat Station cho biết dòng iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple, dự kiến ra mắt vào 2027, sẽ sở hữu màn hình lớn hơn so với iPhone 18 Pro.

Dựa trên thông số kỹ thuật ban đầu, thiết bị vẫn có 2 tùy chọn kích thước. Phiên bản tiêu chuẩn (tương đương iPhone Pro) rộng 6,41 inch với độ phân giải khoảng 2.686 x 1.236 pixel. Mẫu Pro Max có màn hình 6,96 inch, độ phân giải khoảng 2.912 x 1.340 pixel.

Để so sánh, iPhone 18 Pro có kích thước 6,27 inch (làm tròn lên 6,3 inch) với độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel. iPhone 18 Pro Max sở hữu màn hình 6,86 inch (làm tròn lên 6,9 inch), độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel. Lưu ý rằng kích thước được tính dựa trên hình chữ nhật tiêu chuẩn, diện tích thực tế sẽ nhỏ hơn do 4 góc máy bo tròn.

Theo MacRumors, việc tăng độ phân giải và kích thước màn hình cho thấy Apple muốn duy trì mật độ điểm ảnh 460 ppi, tương đương iPhone 18 Pro.

Trước đó, Digital Chat Station cho rằng màn hình 6,96 inch trên mẫu Pro Max có thể được Táo khuyết quảng bá thành 7 inch nếu trở thành thông số chính thức.

Lần gần nhất Apple tăng kích thước màn hình cho iPhone cao cấp diễn ra vào năm 2024. Khi đó, iPhone 16 Pro tăng từ 6,1 lên 6,3 inch, trong khi iPhone 16 Pro Max tăng từ 6,7 lên 6,9 inch nhờ viền màn hình mỏng hơn, kích thước tổng thể lớn hơn một chút.

Việc tăng kích thước màn hình cũng có thể đến từ thiết kế mới. Nhiều tin đồn cho biết Apple đang thử nghiệm thiết kế tràn viền và uốn cong cả 4 cạnh trên iPhone 20 năm. Trước đó, một số thông tin nhấn mạnh thiết bị có thể giống khối kính liền mạch, phần khung kim loại sẽ ẩn đi khi sử dụng bình thường.

Hồi tháng 6, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho biết Apple đang đẩy nhanh quá trình phát triển iPhone kỷ niệm 20 năm với 2 kích thước. Sản phẩm dự kiến ra mắt cùng iPhone Duo thế hệ 2, trang bị chip xử lý A21 trên tiến trình 2 nm.

Tháng 9 năm ngoái, trang tin ETNews (Hàn Quốc) đưa tin Apple đang phát triển tấm nền OLED mỏng và sáng hơn, bên cạnh công nghệ Face ID và camera ẩn dưới màn hình. Dù vậy theo tin đồn mới nhất từ Digital Chat Station, Táo khuyết đang thử nghiệm thiết kế đục lỗ.

Theo MacRumors, việc trang bị camera ẩn dưới màn hình có thể ảnh hưởng đến chất lượng chụp ảnh. Trừ khi giải quyết được thách thức này, hãng có thể chọn giải pháp camera đục lỗ để đảm bảo chất lượng.

Apple dự kiến bỏ qua iPhone 19 để sử dụng tên gọi khác, tương tự cách chuyển từ iPhone 8 lên iPhone X vào năm 2017. Thiết bị nhiều khả năng ra mắt vào tháng 9/2027, sau khi dòng iPhone 18 tiêu chuẩn trình làng vào đầu năm.