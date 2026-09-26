Cách để iPhone cũ trông như mới

Những màu sắc mới của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Ảnh: The Verge.

Tình trạng thiếu hụt chip nhớ đang đẩy chi phí linh kiện tăng mạnh. Không thể bù đắp chênh lệch, nhiều nhà sản xuất phải tăng giá smartphone để đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Khởi đầu với các hãng Trung Quốc như Oppo hay Xiaomi, tiếp đến là Samsung với dòng Galaxy S26. Gần đây nhất, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max cũng tăng giá 100 USD so với bản tiền nhiệm. Điều này có thể khiến nhiều người do dự khi muốn nâng cấp điện thoại.

Theo Fast Company, một giải pháp nếu còn phân vân là chưa vội nâng cấp. Thay vào đó, người dùng có thể tận dụng vài cách để chiếc iPhone hiện tại hoạt động mượt hơn, sẵn sàng phục vụ trong 1-2 năm tới.

Thay pin mới

Thay pin được xem là cách quan trọng để iPhone hay smartphone cũ hoạt động tốt hơn, tạo cảm giác như mới. Điều này đặc biệt hữu ích với những thiết bị dùng từ 2-3 năm, chẳng hạn như iPhone 15 Pro hoặc cũ hơn.

So với những linh kiện khác, pin điện thoại được cấu tạo từ thành phần hóa học, bị suy giảm theo thời gian qua từng lần sạc xả. Hiện tượng này khiến pin giữ ít năng lượng hơn trước.

Không chỉ ảnh hưởng đến thời lượng sử dụng, pin lão hóa còn khiến điện thoại hoạt động chậm hơn. Phần mềm trên iPhone hay Android sẽ chủ động giảm hiệu năng CPU và GPU để tránh tắt nguồn đột ngột và duy trì thời lượng.

Theo Fast Company, tình trạng này xuất hiện rõ nhất khi dung lượng pin tối đa trên thiết bị giảm xuống dưới 80% so với ban đầu, thường diễn ra sau 2-3 năm sử dụng.

Tính năng kiểm tra tình trạng trên iPhone và smartphone Samsung.

Website hỗ trợ từ Apple khuyến nghị thay pin khi dung lượng giảm xuống dưới 80%. Việc thay pin có thể giải quyết tình trạng giảm hiệu năng, mang đến trải nghiệm mượt mà và lâu hơn trước khi cần sạc lại.

iPhone hỗ trợ kiểm tra dung lượng pin tối đa còn lại bằng cách vào Cài đặt > Pin > Tình trạng pin. Nếu mục Dung lượng tối đa hiển thị 80% hoặc thấp hơn, người dùng nên cân nhắc thay pin.

Một số smartphone Android cũng hỗ trợ tính năng này. Ví dụ trên điện thoại Samsung, vào Cài đặt > Chăm sóc thiết bị > Chẩn đoán > Chẩn đoán điện thoại rồi làm theo hướng dẫn.

Sau khi hoàn tất, chọn mục Pin để xem kết quả. Nếu trạng thái hiển thị Bình thường đồng nghĩa pin chưa bị lão hóa. Theo website hỗ trợ của Samsung, một số dấu hiệu chai pin như tắt nguồn đột ngột, thời lượng sử dụng giảm rõ rệt, hoặc thông báo giảm hiệu năng do pin.

Các trung tâm bảo hành ủy quyền Apple tại Việt Nam liệt kê giá thay pin iPhone vào khoảng 1,7-1,8 triệu đồng (iPhone 12 hoặc 13), khoảng 1,9 triệu đồng (iPhone 14 hoặc iPhone 15). Website Samsung ước tính phí thay pin dao động khoảng 1,3 triệu đồng.

Khôi phục cài đặt phần mềm

Sử dụng điện thoại sau thời gian dài cũng khiến dữ liệu trên máy chồng chất, gồm dữ liệu đệm (cache), nhật ký hệ thống và dữ liệu từ app hay hệ điều hành cũ.

Theo thời gian, các dữ liệu này tích tụ, chiếm dung lượng lưu trữ, có thể gây lỗi và giảm hiệu năng hệ thống. Điều này tạo cảm giác điện thoại chạy chậm, cũ hơn thực tế.

Theo Fast Company, cách dễ nhất giúp loại bỏ dữ liệu rác là khôi phục cài đặt gốc. Thao tác này sẽ đưa phần mềm thiết bị về trạng thái mới xuất xưởng. Dữ liệu cá nhân, cài đặt và các file rác sẽ bị xóa.

Thao tác khôi phục cài đặt gốc trên iPhone.

Trước khi khôi phục cài đặt gốc, người dùng cần chú ý sao lưu toàn bộ dữ liệu bởi quá trình này sẽ xóa mọi file trên máy, không thể khôi phục nếu không có bản sao lưu.

Sau khi cài lại phần mềm, người dùng có thể lấy bản sao lưu để đưa dữ liệu quan trọng trở lại máy. Ví dụ, iPhone hỗ trợ sao lưu thông qua iCloud hoặc máy tính, các thiết bị Android cũng hỗ trợ lưu dữ liệu lên Google Drive hoặc máy chủ nhà sản xuất.

Để khôi phục cài đặt gốc trên iPhone, vào Cài đặt > Cài đặt chung > Chuyển hoặc đặt lại iPhone > Xóa tất cả nội dung và cài đặt. Tùy chọn tương tự cũng có thể tìm thấy trong phần cài đặt của smartphone Android.

Đổi ốp lưng

Thời gian gần đây, các hãng có xu hướng ra mắt màu mới cho từng dòng smartphone để thu hút người dùng nâng cấp. Dù vậy, đổi ốp lưng cũng có thể mang đến vẻ ngoài mới mẻ cho thiết bị hiện có.

Bản thân nhà sản xuất smartphone và các hãng phụ kiện có nhiều mẫu ốp với màu sắc, chất liệu khác nhau, giúp biến điện thoại cũ, trầy xước trở nên tươi mới và bắt mắt.

Màu đỏ mới trên iPhone 18 Pro. Ảnh: Bloomberg.

Ví dụ, Apple năm ngoái ra mắt màu cam cho iPhone 17 Pro Max. Không khó để bắt gặp người mua ốp lưng màu cam để làm mới vẻ ngoài cho chiếc iPhone cũ.

Năm nay, màu chủ đạo của iPhone 18 Pro là đỏ rượu vang, đồng nghĩa người dùng cần trả ít nhất 1.200 USD để sở hữu điện thoại màu mới. Tuy nhiên, Fast Company gợi ý rằng mua ốp lưng màu đỏ có thể mang đến cảm giác tươi mới cho điện thoại đang dùng với chi phí rẻ hơn.