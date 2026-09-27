Boeing phát hiện lỗi phần mềm trên một số máy bay 737 MAX

Máy bay 737-10 của hãng Boeing. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 26/9 dẫn các tài liệu của Boeing cho biết lỗi trên xuất hiện sau khi phần mềm điều khiển các hệ thống trong buồng lái được cập nhật lên phiên bản mới và có thể xảy ra khi phi công thay đổi đường bay dự kiến sau khi thực hiện thao tác hủy hạ cánh.

Boeing cho biết đã thông báo vấn đề này tới tất cả các hãng hàng không đang khai thác máy bay 737 hồi tháng trước. Theo tập đoàn, trong một số tình huống hạ cánh, phi công có thể không sử dụng được hệ thống dẫn đường bay tự động. Boeing khẳng định đã cung cấp thông tin cho các hãng hàng không nhằm củng cố các quy trình hiện hành giúp phi công xử lý an toàn tình huống này. Các kỹ sư của tập đoàn cũng đang phát triển bản cập nhật phần mềm để khắc phục vấn đề.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết đã nắm được thông tin về lỗi phần mềm có thể xảy ra trong bản cập nhật phần mềm dành cho hệ thống máy tính điều khiển bay trên một số máy bay Boeing 737 MAX. Cơ quan này đang phối hợp với Boeing và các hãng hàng không để đánh giá vấn đề. FAA cho biết sẽ triệu tập một hội đồng chuyên gia nhằm đánh giá các biện pháp khắc phục, đồng thời khẳng định sẽ hành động ngay lập tức nếu phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn.

Theo WSJ, các hãng hàng không Southwest Airlines và United Airlines của Mỹ đã đề nghị Boeing không bàn giao các máy bay 737 MAX mới được cài đặt phiên bản phần mềm bị ảnh hưởng, thay vào đó sử dụng phiên bản phần mềm trước đó.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu máy bay 737 MAX đang được khai thác với phiên bản phần mềm này. Boeing, các hãng hàng không và cơ quan quản lý đang tiếp tục đánh giá phạm vi của vấn đề và xác định liệu lỗi phần mềm có gây ra nguy cơ đối với an toàn bay hay không.

Trong những năm gần đây, Boeing đã phải chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý về vấn đề an toàn sau 2 vụ tai nạn chết người liên quan đến dòng 737 MAX vào năm 2018 và 2019 dẫn đến lệnh cấm bay trên toàn cầu đối với dòng máy bay này. Tập đoàn cũng đối mặt với những quan ngại về an toàn bay sau sự cố bung tấm ốp thân máy bay giữa không trung trên một chiếc MAX 9 mới được đưa vào khai thác của hãng Alaska Airlines.