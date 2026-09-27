Mỹ trình làng tên lửa sản xuất hàng loạt có thể nâng cấp nhanh như lắp ráp Lego

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra đạn tên lửa hành trình Barracuda-500. Ảnh: Air&SpaceForces.

Tên lửa hành trình Barracuda do công ty Anduril phát triển vừa vượt qua chứng nhận Kiến trúc hệ thống vũ khí mở (Weapon Open Systems Architecture – WOSA), trở thành loại đạn đầu tiên của Không quân Mỹ đáp ứng tiêu chuẩn kiến trúc mở và có khả năng được sản xuất hàng loạt.

Nhờ thiết kế này, Barracuda trong tương lai có thể dễ dàng thay đổi tải trọng, liên kết dữ liệu và các chức năng liên lạc tùy theo yêu cầu từng nhiệm vụ.

Chuẩn bị bàn giao Barracuda cho Lầu Năm Góc

Theo chuyên trang quân sự Air & Space Forces Magazine, công ty Anduril dự kiến bàn giao những quả tên lửa Barracuda đầu tiên cho Bộ Chiến tranh Mỹ vào đầu năm 2027.

Anduril cho biết tên lửa sử dụng kiến trúc phần mềm mở, cho phép tích hợp nhiều loại liên kết dữ liệu và phương thức liên lạc khác nhau. Nhờ đó, Barracuda có thể kết nối với nhiều loại máy bay, nút liên lạc đang được sử dụng cũng như các nền tảng sẽ được đưa vào biên chế trong tương lai.

Đạn tên lửa hành trình Barracuda-100 (dưới) và Barracuda-500 (trên) của Anduril. Ảnh: LTN.

Chứng nhận WOSA được Phòng thí nghiệm Kiểm tra và đánh giá kiến trúc mở đạn dược (MOATEL) thuộc Phòng thí nghiệm nghiên cứu Không quân Mỹ (AFRL) thực hiện và cấp.

Các kỹ sư đã sử dụng phần cứng thực tế để kiểm tra khả năng tương thích với tiêu chuẩn WOSA trên 14 lĩnh vực, bao gồm tự động hóa nhiệm vụ, đầu dò, GPS, hệ thống động lực, điều khiển bay, lái tự động, dẫn đường, định vị và bus dữ liệu của đạn.

Theo AFRL, kết quả này cho thấy kiến trúc mở đã có thể chuyển từ giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu sang sản xuất quy mô lớn.

Sau khi được chứng nhận, Barracuda có thể tiếp tục được nâng cấp trong suốt vòng đời phục vụ để tích hợp công nghệ mới hoặc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thay vì mỗi lần nâng cấp lại phải thiết kế lại toàn bộ hệ thống vũ khí.

Tên lửa Barracuda-250 đang được lắp lên máy bay. Ảnh: DefenseExpress.

3 phiên bản, tầm bắn tối đa hơn 900 km

Anduril hiện đã phát triển ba biến thể cơ bản của Barracuda: Barracuda-100: mang tải trọng khoảng 15,9 kg, tầm bắn trên 222 km; Barracuda-250: tải trọng tương tự khoảng 15,9 kg, nhưng tầm bắn trên 370 km; Barracuda-500: phiên bản lớn nhất, mang tải trọng trên 45 kg, tầm bắn hơn 926 km.

Anduril cho biết chứng nhận WOSA lần này áp dụng cho toàn bộ các biến thể Barracuda. Điểm đáng chú ý khác là Anduril đã thử nghiệm thành công việc tích hợp 4 loại động cơ turbine phản lực khác nhau trên Barracuda-500.

Cách làm này nhằm giảm nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, bởi khi sản xuất hàng loạt, Mỹ sẽ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn cung động cơ duy nhất. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho triết lý thiết kế theo hướng module hóa của Barracuda: các bộ phận quan trọng có thể được thay thế hoặc nâng cấp mà không cần thiết kế lại toàn bộ tên lửa.

Ba mẫu đạn Barracuda-100, Barracuda-250 và Barracuda-500. Ảnh: DefenseExpress.

Mỹ muốn sản xuất hàng nghìn tên lửa mỗi năm

Barracuda nằm trong nỗ lực rộng hơn của Lầu Năm Góc nhằm xây dựng năng lực sản xuất số lượng lớn tên lửa với chi phí thấp.

Tháng 7 năm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ lựa chọn Anduril, CoAspire và Zone 5 tham gia thỏa thuận khung nhiều năm thuộc chương trình “dòng tên lửa giá phải chăng số lượng lớn”. Mục tiêu được đặt ra là đến năm 2028 có thể sản xuất khoảng 5.300 tên lửa mỗi năm, sau đó nâng công suất lên 8.000 quả/năm vào năm 2031.

Không chỉ Anduril, ngành công nghiệp tên lửa Mỹ cũng đang chuyển mạnh sang thiết kế module. Lockheed Martin gần đây công bố chương trình AGM-158 FLEX, đưa các thiết kế cho phép thay thế phần đầu vào dòng tên lửa JASSM và LRASM.

Xu hướng này cho thấy Mỹ đang theo đuổi đồng thời hai mục tiêu: tăng nhanh số lượng tên lửa giá rẻ và rút ngắn thời gian nâng cấp vũ khí.

Với kiến trúc mở, một tên lửa không còn nhất thiết phải là một hệ thống “đóng” được thiết kế cố định từ đầu đến cuối. Thay vào đó, các thành phần như tải trọng, cảm biến, liên kết dữ liệu, hệ thống liên lạc, động cơ hay phần mềm có thể được thay đổi theo công nghệ và yêu cầu tác chiến mới.

Điều này cho phép cùng một dòng tên lửa nhanh chóng thích nghi với nhiều nhiệm vụ và môi trường chiến trường khác nhau, đồng thời giảm thời gian và chi phí cần thiết cho mỗi vòng nâng cấp.

Theo LTN.