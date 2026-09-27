Hàng loạt xe chiến đấu bộ binh Puma nâng cấp được bàn giao cho Quân đội Đức

Theo thông báo, những chiếc xe chiến đấu bộ binh (IFV) Puma tiên tiến này được Quân đội Đức đặt hàng như một phần của chương trình tái trang bị cho các đơn vị cơ giới và thay thế dần dòng Marder đã lạc hậu.

Việc chuyển giao phương tiện đã được PSM - một công ty liên doanh giữa KNDS Deutschland và Rheinmetall - doanh nghiệp chịu trách nhiệm về chương trình Puma IFV công bố.

Chiếc Puma đầu tiên thuộc lô sản xuất hàng loạt thứ hai với cấu hình S1 đã được bàn giao cho Quân đội Đức. Chúng sẽ được gửi đến Trung tâm kỹ thuật quân sự WTD 81 và WTD 91 để thử nghiệm thêm trước khi chính thức vào biên chế chiến đấu.

Hồi tháng 5/2023, Văn phòng Liên bang về Trang thiết bị, Công nghệ Thông tin và Hỗ trợ Kỹ thuật của Quân đội Liên bang Đức (BAAINBw) đã ký kết một thỏa thuận với Công ty PSM để đặt hàng 50 xe chiến đấu bộ binh Puma.

Việc bàn giao phương tiện chiến đấu thế hệ mới và hiện đại hóa những chiếc Puma hiện có là một phần của quá trình tái vũ trang các đơn vị bộ binh cơ giới của Bundeswehr.

Puma đang dần thay thế dòng IFV Marder cũ hơn, bên cạnh đó Quân đội Đức cũng đang nỗ lực đưa toàn bộ số xe chiến đấu bộ binh Puma trong biên chế đạt tiêu chuẩn S1 thống nhất.

Cần nhắc lại, Puma là xe chiến đấu bộ binh bánh xích tiên tiến với kíp lái 3 người mang theo được 6 binh sĩ trong khoang chở quân. Xe được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa với pháo tự động 30 mm MK30-2/ABM, súng máy đồng trục 5,56 mm MG4.

Trên các phiên bản VJTF và S1, hệ thống chống tăng MELLS với tên lửa Spike LR đã được tích hợp. Tốc độ tối đa của chiếc IFV này là 70 km/h trên đường nhựa nhờ động cơ công suất 800 kW, trọng lượng toàn phần của chiếc Puma lên đến 43 tấn.

Cấu hình S1 cũng được trang bị hệ thống liên lạc và điều khiển kỹ thuật số, thiết bị giám sát cải tiến và kính quan sát toàn cảnh kết hợp camera ban ngày với kênh ảnh nhiệt.

Quân đội Đức dự định mở rộng tiêu chuẩn này cho tất cả các đơn vị cơ giới và trung tâm huấn luyện được trang bị xe chiến đấu bộ binh hạng nặng Puma.

Vũ khí chính của Puma là pháo Mk 30-2/ABM cỡ 30 mm có tầm bắn hiệu quả lên đến 3 km. Hệ thống bảo vệ dạng module của Puma được thiết kế đặc biệt để chống lại mìn, thiết bị nổ tự chế, bom chùm và tên lửa chống tăng dẫn đường.

Quân đội Đức tiếp tục tăng cường số lượng IFV này trong biên chế. Vào tháng 12/2025, Bộ Quốc phòng đã đặt mua thêm 200 chiếc Puma từ PSM với tổng trị giá khoảng 4,2 tỷ euro, quá trình giao hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm 2028.